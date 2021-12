Sergio Ramos desvela quien es su mejor amigo en el Real Madrid y qué habría sido de no jugar al fútbol

Deportes

Desde que llegó a París lo de Sergio Ramos es un querer y no poder. El estado físico del ex jugador madridista no le permite disputar varios partidos y tras su debut ante el Saint-Étienne ha vuelto a sufrir un nuevo parón en su recuperación. El camero está ansiosos por poder estar al 100% pero de momento cuerpo y mente no siguen el mismo camino. Aún así El PSG parece no rendirse y según L’Equipe, Ramos ha mejorado de sus problemas musculares y el PSG ha diseñado un plan para el defensa de aquí a final de año. El diario apunta que la intención del club parisino es que el central juegue al menos dos de los tres partidos que el equipo tiene que disputar antes de que acabe 2021 y el primer paso sería que Ramos regresara a la convocatoria para enfrentarse este domingo al Mónaco.

Pero mientras se desvela cuando volverá a jugar, el español ha vuelto a ser noticia fuera del campo. Ha aparecido en un nuevo trabajo de Amazon Prime Video. En esta ocasión el defensa ha hablado de su gustos, sus errores, sus ídolos, lo que más de gusta de pPrís y por su puesto de sus amigos en el Real Madrid.

Preguntado por sus ídolos futbolísticos y ha sorprendido al nombrar a dos argentinos. “Mi ídolo... tenía dos o tres, pero yo diría Claudio Caniggia o Fernando Redondo”, ha afirmado el defensa.

“Somos hermanos”

Tras afirmar que que el futbolista más simpático del mundo es Joaquín, el defensa también ha querido desvelar quien es su mejor amigo en el Real Madrid. “¿Quién es la persona más amable que conozco en el fútbol? Hay muchos, pero creo que es Luka Modrić. Tengo una muy buena relación con él, es mi hermano...”

Ya no son compañeros de equipo, pero -según Ramos- mantienen muy buena relación. Conversan casi a diario y salen juntos, cuando tienen la oportunidad, a comer y cenar. En el Real Madrid eran inseparables, uña y carne, pero tendrán finales distintos. Uno desea con retirarse en el Bernabéu y otro, en el mejor de los casos, lo hará en París.

El camero también ha hablado de su estilo, de lo que más tristeza le produce o de que le gustaría haber sido de no jugar al fútbol. “Yo creo que hubiera sido tenista”, afirma.

El defensa ha querido dejar claro que lo que más feliz le hace es “mi familia. Y la muerte me pone triste”. Sobre los rumores continuos que le persiguen, Ramos asegura que “los mayores son cuando estoy de vacaciones en un sitio y dicen el otro. Me viene bien”.

“He copiado a Beckham”

Respecto a su imagen, el sevillano asegura que crea su “estilo propio” aunque confiesa que ha copiado “un poco la elegancia” de David Beckham. Y en el supuesto caso de que se hiciera una película sobre su vida, no tiene ninguna duda de a quién elegiría para que le interpretara: “Le admiro mucho también, Brad Pitt, pero en Benjamin Button, que va haciéndose joven”.