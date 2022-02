“Yo no le respondo a este señor”. La bronca de Bordalás con un periodista

El Valencia ha ganado en Palma al Mallorca y parece más tranquilo, pendiente ya del partido de vuelta de la Copa contra el Athletic. Pero antes de viajar los ánimos estaban encendidos, como demostró la bronca de Pepe Bordalás, el técnico valencianista, con el periodista de la Ser Ximo Masmano. “Otra pregunta, por favor. Yo no le respondo a este señor”. acabó diciendo Bordalás, que acabó pidiendo respeto.

El enfrentamiento comenzó con una pregunta futbolística. “¿Tiene claro qué le pasa al equipo en defensa?”, le dijo el periodista. “Por supuesto que lo tengo claro, pero no se lo voy a decir a usted”, fue la respuesta. “A mí lo que me preocupa es si lo sabe el equipo, si en esa correa de transmisión desde que hace el diagnóstico...”, insistió el redactor. “No, yo no soy un mecánico, yo no hago diagnósticos, yo soy entrenador de fútbol. Diagnóstico lo hará usted como periodista o como aficionado”, le cortó el entrenador.

La conversación en la sala de prensa fue subiendo de tono. “Si me deja que le pregunte”, le dijo Masmano al entrenador. “Es que la pregunta suya se alarga, si puede ser breve se lo agradecería”, respondió Bordalás. “Si responde usted a lo que le pregunto y no se sale por peteneras”, le insistió el periodista. Y ahí se enfadó más Bordalás, que parecía no haber escuchado nunca esa expresión. “No, no, que yo no me salgo. Por favor otra pregunta, yo no le respondo a este señor. Y no me hable con ese tono. Peteneras, ¿eso qué es?”, le dijo Bordalás.

La bronca continuó fuera de la sala de prensa. Bordalás ya había respondido de manera bastante cortante a las preguntas de algunos compañeros antes de salir “por peteneras”.