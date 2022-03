Nuevo escándalo de la hija de Guti: sale a la luz su trío sexual con dos concursantes de la “Isla de las tentaciones”

Hace apenas unos días, ‘El Chiringuito’ anunciaba a bombo y platillo que recuperaba uno de sus fichajes estrella. José María Gutiérrez ‘Guti’ fue uno de los tertulianos que más juego dio en el programa tras colgar las botas y antes de que iniciara su trayectoria como entrenador profesional.

“¡Vuelve la magia!”, anuncia el programa en redes sociales y no defraudó. Tras la derrota en el clásico ya levantó su sonora polémica, señalando directamente a Isco, Gareth Bale, Eden Hazard y Luka Jovic, lanzó un durísimo ataque contra ellos e hizo una petición al club. “Un Real Madrid no puede estar con 13 ó 14 jugadores. Un equipo grande que quiera luchar por la Copa de Europa, por la Liga y por la Copa del Rey no puede estar con 14 jugadores. ¿Qué sucede aquí? El que no quiera jugar que no esté en el Real Madrid. Si es que esto es así de fácil. ¡Pero ya! ¡Que lo diga!”, dijo un indignadísimo Guti en El Chiringuito de Mega.

Pero ahora su esperada vuelta televisiva se ha visto empañada por un nuevo escándalo de su hija, Zayra Gutiérrez que ya le dio más de un disgusto durante la pandemia.

Manuel (el de “la manita relajá”) llevaba varios días en la primera línea de la actualidad rosa por su supuesto ‘affaire’ con Gal·la, de la última edición de ‘La Isla de las tentaciones’. Sin embargo, la bomba aún estaba por llegar. El polémico concursante ha desvelado otra de sus aventuras sexuales y ha levantado un gran revuelo por el nombre de su protagonista: Zayra Gutiérrez.

“No sabía que era la hija de Guti...”

Con la caballerosidad y el respeto hacia las mujeres que le caracteriza, Manuel ha desvelado en ‘Celebrity Game Over’ que mantuvo un trío sexual junto a Cristian y Zayra Gutiérrez, la hija del histórico jugador del Real Madrid. La joven lleva un tiempo liándola mediáticamente al no respetar el toque de queda y las medidas anti Covid-19 en su momento y no tener buen ojo con los chicos. “Yo no sabía ni que era la hija de Guti, yo estaba en una discoteca y tocándome la espalda y ya empiezo a hablar con la chavala. Y yo que soy más caliente que la matrícula de un cohete, me puse a hablar con ella y me la llevé al hotel y me acosté con ella, yo y mi amigo Cristian. Estuve como tres meses hablando con ella, pero me bloqueó”, ha afirmado el andaluz.

Esta confesión ha corrido como la pólvora, sobre todo porque ya hace unos meses ya circuló un vídeo en TikTok de Manuel, Zayra y Cristian juntitos en una cama que posteriormente borraron.