La Federación aprueba mantener la ayuda para vivienda a Rubiales

Luis Rubiales se presentó ante lo Asamblea General de la Federación Española de Fútbol (RFEF) dispuesto a dar explicaciones. Era terreno favorable y se llevó la ratificación de los asambleístas, el abrazo de su amigo Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español y la confirmación de que puede seguir recibiendo la ayuda para vivienda que le pagaba la RFEF hasta este momento. La ayuda a la vivienda para Rubiales se aprobó con una reducción que la deja en 3.000 euros brutos al mes. El salario de Rubiales también queda fijado por encima de los 600.000 pero sin ningún variable ligado a los ingresos de la RFEF, únicamente con el incremento del IPC anual.

Esa ayuda ha sido motivo de polémica después de que “El Confidencial” publicara que Rubiales la recibía a pesar de ser residente en Madrid. El presidente de la RFEF residía en la capital desde que accedió a la presidencia de la AFE en 2010.

Y ése es el argumento que utiliza la Federación para justificar que le corresponde la ayuda, “Vivía en Madrid en razón de que era presidente de la AFE. No sé los días al año que pasaba en Madrid. Pasa a ser presidente de la Federación y eso exige tener residencia en la Comunidad de Madrid. Sus hijas están en Valencia y en Granada el resto de su familia”, explica el comisionado de control externo de la Federación, Tomás González Cueto.

Hizo referencia González Cueto a las actas de dos asambleas presididas por Ángel María Villar, el antecesor de Rubiales en el cargo, en las que se aprobaba esa ayuda. “El acta de 1988 destina “x” pesetas a la retribución mensual del presidente además de satisfacer el alquiler del piso que vaya a alquilar. No hay referencia a que tenga que tener su domicilio dentro de la Comunidad de Madrid”, argumentaba. Esa exigencia de residir de la Comunidad de Madrid sí se recoge en el acta de la Asamblea de 1989 y también en la de 2018, cuando Rubiales accede a la presidencia.

“En 2020 cambia el concepto de ayuda a la vivienda. La Federación ya no debía poner una vivienda a disposición del presidente sino satisfacer una cuantía determinada como concepto retributivo sin ningún incremento anual”, añade el comisionado de control externo.

Rubiales dio explicaciones también sobre dos de los asuntos publicados por “El Confidencial”, una oferta de Catar para acoger la Supercopa y la acusación de disfrutar de un viaje privado a Nueva York pagado por la Federación.

“El viaje a Nueva York cubre el desplazamiento de tres personas -una de ellas soy yo- y dos personas de mi gabinete. La Federación no cubre nada más, es un viaje de trabajo con reuniones totalmente acreditadas. Si luego alguien quiere mentir, mentirá. Se ha generado un estruendo alrededor de algo que es falso con un documento mutilado donde se ocultan los nombres de las dos personas que me acompañan para aparentar que ese viaje lo hago yo solo”, justifica el presidente de la RFEF.

“Hubo una propuesta de Catar que no fue perfeccionada porque estaba condicionada a la aceptación de los cataríes. No dieron el ok y por lo tanto no hubo oferta”, asegura Rubiales. “Es falso que hubo una oferta firme de Catar”, añade., Y añade también que la oferta no era superior a la recibida de Arabia Saudí. “Esa oferta era de 33 millones y la de Arabia Saudí ya lo saben [40 millones anuales]”.

Tomás González Curto explicó cuál fue la labor de intermediación de Piqué para firmar el contrato con Arabia Saudí. “En estos contratos existe la figura del intermediario o broker. La parte saudí había contratado a una empresa, Kosmos, copresidida por Gerard Piqué y Sela [la empresa pública saudí] es la empresa que ha pagado las comisiones que corresponden a esa empresa. La comisión es pagada por esa empresa y no por la Federación Española de Fútbol, que no va a pagar ni un solo euro en comisiones por este contrato”, afirma.

Y añade también que no ha encontrado ningún “conflicto de interés”. “He hecho un repaso de las normas españolas y europeas en ámbito público y privado y no he sido capaz de encontrar un encaje a ese presunto conflicto de interés atribuido al señor Piqué. No hay ningún procedimiento al uso ni en España ni en Europa ni en Estados Unidos. No existe ningún conflicto de interés“, añade.