Premier, Calcio, Bundelisga... las razones por las que LaLiga no compite en el mercado con el resto de competiciones

El Bayern Múnich cerró ayer el fichaje de Sadio Mané, uno de los mejores delanteros del mundo, que llega para reforzar un equipo que siempre es favorito para ganar lo que juega. El club alemán va a pagar unos 30 millones de euros al Liverpool para cerrar la operación. El Atlético, mientras, en España, quiere hacerse con Witsel, del Borussia Dortmund, porque acaba contrato y llega libre. Unos equipos invierten y fichan futbolistas pagando sus traspasos y otros, principalmente españoles, apenas se mueven pese a que el mercado ya ha empezado a hacer grandes incorporaciones. En LaLiga, casi todos los equipos buscan financiación, echan cuentas sin que les salgan y esperan a que llegue su oportunidad antes de que sea demasiado tarde y todas las oportunidades se agoten por la voracidad y la capacidad de los rivales, principalmente los ingleses. Dominan el mercado en sus primeros días y lo van a seguir dominando hasta que se cierre.

Según la web Transfermarkt, que sigue la evolución del mercado de fichajes, entre los diez primeros equipos que más llevan gastado durante esta ventana hay cinco de la Premier. Ocho entre los 20 primeros. Además de cinco italianos, dos portugueses, Borussia y Bayern de la Bundesliga y el Marsella y el PSG de Francia. Sólo el Real Madrid, de LaLiga, ha podido colarse en el pelotón principal de los clubes que tienen dinero para reforzarse y ser mejores que el curso pasado. Rüdiger llegó gratis porque terminó contrato con el Chelsea y el Real Madrid era la opción que más le atraía, pero por Tchouameni el campeón de Europa tuvo que desembolsar 80 millones de euros ante la competencia que le hacía el PSG. Así, es tras el Liverpool y su fichaje de Darwin Núñez, el equipo que más dinero ha invertido y de lejos, muy de lejos, el que más ha gastado en el fútbol español.

Fichajes FOTO: Antonio Cruz

El Betis, con 15 millones, es el segundo que más ha gastado por ahora con los fichajes de William José, que lo tenían como cedido, y el brasileño Luiz Henrique. En medio, un desierto que dice mucho de la situación económica del fútbol español. Cualquier equipo mediano inglés puede hacer una inversión mucho más fuerte que un potente club de la LaLiga española, lo que, evidentemente, después repercute en la competitividad y en la capacidad de atraer aficionados globales, que es la gran pugna que tienen las Ligas europeas.

«Sí es verdad que lo que está sucediendo en este comienzo de mercado refleja la situación de LaLiga, que estamos perdiendo pistón con nuestros competidores. No estamos cómo estábamos y si Barca y Atlético no están en una situación económica brillante...», asegura Iván Cabeza, profesor del departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y experto en las finanzas del fútbol español. Pero aún es pronto y el mercado español antes o después se calentara, lo que necesita es que una pieza, como en el dominó, haga mover las otras. «Hay un tema coyuntural, que es que aún no se ha empezado a mover el mercado en España», asegura el profesor Cabeza, y que se acabará en cuanto los clubes reciban dinero por un traspaso y lo gasten en un fichaje, pero también existe un problema más grave que este, y es que esa sequía del mercado español también es estructural, «por culpa de la rigidez del Fair Play de LaLiga y por la situación de los clubes tras la pandemia», continúa el experto. La polémica inyección de dinero de LaLiga Impulso sólo permite un porcentaje para fichajes, que por ahora no se está gastando porque no les llega para llevarlos a cabo. «El problema coyuntural se soluciona dejando pasar el tiempo y que lleguen los fichajes; para el estructural hay que analizar las diferencias con la Premier y hay que flexibilizar el fair play. Todo el mundo se ha adaptado a las circunstancia y a veces el modo de recuperarte es invirtiendo», describe Iván Cabeza, que además, añade otro problema del fútbol español: «Es verdad que en LaLiga tienes a dos de los mejores activos del mundo del deporte, el Madrid y el Barcelona, y eso te sirve como palanca, pero estás enfadado con los dos».

El problema es que es una tendencia. El curso pasado, juntando los dos mercados, el de verano y el de invierno, no apareció ningún equipo de LaLiga entre los 15 primeros que más gastaron en Europa. Los cinco primeros que más invirtieron fueron ingleses, de los 10 que más gastaron, siete juegan en la Premier. El Atlético, que se hizo con De Paul y con Cunha, además de tener que pagar por la cesión de Griezmann, fue el primero en España. También hace dos años hubo cinco ingleses entre los diez que más gastaron en todo el año. «Perdemos comba», resume el profesor Cabeza acerca de lo que está pasando con LaLiga: «Se abre la distancia con la Premier y otros la reducen contigo».