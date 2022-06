Antonio Rüdiger: el fan de Pepe que dijo no al Barcelona y al que convenció Ancelotti para ir al Real Madrid

Una conversación en abril con Carlo Ancelotti fue suficiente para que Antonio Rüdiger tomase la decisión de jugar en el Real Madrid. «Me dijo que me quería aquí, que confiaba en mí y que podría ayudarle mucho a él y al equipo. Con mi edad, eso es suficiente. Es Ancelotti el que me lo decía y eso basta», decía el defensa alemán que presumió de madridismo en su presentación con el club blanco y confirmó que no había valorado en ningún momento la oferta que le llegó desde el Barcelona. «Hubo interés por parte de ellos, pero le dije a mi hermano que yo quería jugar aquí. En el Real Madrid o nada». Música celestial para el madridismo, que no va a tardar mucho en enamorarse de su capacidad de lucha y liderazgo dentro del campo. «Es lo que puedo y espero aportar junto a la competitividad, que es algo muy saludable para cualquier equipo. Es un desafío que me interesa mucho jugar aquí», continuaba este defensa de 29 años que el curso pasado fue designado como el futbolista más rápido de la Premier League, según los datos de la agencia Opta.

El ya ex del Chelsea llegó a los 37,7 km/h de velocidad máxima durante un partido, una cifra que le colocó en lo más alto de este ranking, justo por delante de Mohamed Salah (36,6) y el ahora futbolista del Barcelona Adama Traoré (36,6). «La rapidez para un defensa es importante, porque los delanteros son rápidos y hábiles, además hay que presionar muy arriba y debes ser capaz de seguir al rival», explicaba este alemán que nació en un barrio de Berlín por culpa de la guerra en el país de origen de su familia: Sierra Leona. Su madre escapó de las balas dos años antes de que naciera su hijo Antonio, y aunque él juega como internacional alemán no ha olvidado sus raíces. En la última Copa de África mostró su apoyo a la selección de Sierra Leona, y su fundación ha aportado grandes cantidades de dinero para mejorar las condiciones de vida de los niños en este país. Se trata de un futbolista con mucha personalidad dentro y fuera del terreno de juego. «Conmigo no se sabe nunca. Me gusta charlar, reír y bailar, pero en el campo soy muy serio, no me gusta bromear. Trataré de aprender español lo más rápidamente posible, pero hay que ir poco a poco», decía todavía en inglés, aunque muchas veces se le colaba el alemán en el discurso.

Del Real Madrid le vienen a la cabeza dos nombres que eran los ídolos de su infancia: Ronaldo Nazario y Zidane. «En el lugar en el que yo me crie todos queríamos ser delanteros por culpa de Ronaldo y es mi gran recuerdo de niño relacionado con el Real Madrid. Y también Zidane, por el gol de la final de la Champions ante el Bayer Leverkusen», comentaba.

Rüdiger firma por cuatro temporadas, llega libre después de acabar su contrato con el Chelsea y tiene claro el central en el que se refleja si sólo puede elegir uno. «Me quedo con Pepe, sus características me encantan y tengo entendido que fuera del campo es buena persona y muy simpático», contaba sobre un futbolista que fue ídolo donde quiere serlo él ahora. No le asusta la competencia que se va encontrar en su puesto, con Alaba y Militao consolidados como una de las mejores parejas de centrales del momento. Rüdiger se convirtió en titular indiscutible en el Chelsea desde la llegada de Thomas Tuchel, que lo eligió como uno de los centrales en una defensa de cinco.

En el Real Madrid va a jugar en una línea de cuatro, seguramente muchas veces junto a Eder Militao, porque su llegada permitirá a Ancelotti más flexibilidad atrás y usar mucho a David Alaba como lateral izquierdo, algo que este curso casi no ha sido posible.