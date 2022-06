La contundente respuesta de Dani Güiza a su hijo tras acusarle de desentenderse de él

El hijo de Dani Güiza, futbolista que fue campeón de Europa con la selección española de Luis Aragonés, ha cargado duramente contra su padre al asegurar que se ha desentendido de su cuidado. Lo ha contado el hijo y lo va a seguir contando en televisión, porque ya tiene cita el viernes 1 de julio para en Sálvame, el programa de Telecinco seguir con las intimidades de su vida y su relación con su padre. No siempre ha sido así, hace unos seis años, el hijo aseguraba que su padre lo había dado todo por él.

Ahora dice que no se ha ocupado y que, por ejemplo, nunca ha ido a Madrid a verle: “Me ha llegado a decir que vuelva a Sanlúcar cuando pueda pagarme un alquiler. He tenido que estar de casa en casa, sin recibir ninguna ayuda económica de mi padre”, dice ahora el joven de 19 años y que está dispuesto a sacar todos los trapos sucios contra su padre, pese a que la fama de Güiza ya pasó.

Fue un delantero con gol, que tuvo sus grandes años coincidiendo con la Eurocopa de la selección española en la que mandaba Luis Aragonés. Güiza fue como delantero suplente y cumplió muy bien con ese papel. En esa concentración también se vio mucho a su pareja de entonces, Nuria Bermúdez, que en ese momento aseguraba ser agente FIFA. Güiza llegó a ser 20 veces internacional, destacó en el Getafe y en 2007 explotó en el Mallorca, cuando acabó la temporada como el Pichihi de LaLiga. Después se fue al Fenerbahçe y cuando volvió ya se fue apartando de la élite. Siguió jugando en el extranjero y volvió a jugar en el Cádiz, pero ya su carrera no despegaría más.

También tuvo cierto protagonismo en la prensa del corazón por sus idas y venidas con Nuria Bermúdez, que, en su momento, fue una de las caras más visibles de los platós de la tele en España. Pero luego decidió alejarse para llevar su vida de otro modo.

Ahora el hijo de Güiza vuelve a poner su nombre en los programas que se ocupan de la información más rosa en la televisión, pese a que el futbolista llevaba mucho tiempo alejado de los medios, tanto futbolísticos como de cualquier tipo: “He intentado tener contacto con él, pero me dejaba en visto. Cuando decidí volverme de Sanlúcar me dijo que no me iba a soltar más ni un duro y, por tanto, ya no puedo continuar con mi carrera porque me cuesta entre 9 y 10 mil euros”, ha asegurado su hijo.

Por lo que aseguraron en la televisión a Güiza sí que se enteró de la palabra públicas de su hijo y por lo que dicen que contestó, no le hizo ninguna gracia fue fuese a la televisión a contar sus problemas. Su respuesta fue tajante: “Me has fallado, ya tienes lo que quería, que es la televisión”