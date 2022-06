La denuncia del hijo de Güiza: “Los perros de mi padre viven mejor que yo”

Cristian, de 19 años, aseguró en televisión que el futbolista del Atlético Sanluqueño dejó de mantenerle de la noche a la mañana. Por ello, el hijo de Dani Güiza no ha dudado en denunciar públicamente a sus padre.

Y es que, según contó Cristian en Sálvame, “no sabe ni si he dormido en la calle”. El hijo de Dani Güiza, que vive “con la familia de un amigo”, rompió una lanza en favor de la segunda exmujer del delantero: “Es Nuria Bermúdez la única que me ha ayudado, que me ha llevado al médico”.

“Mi padre me ha dejado de lado. Estoy sin nada. Ha ido poco a poco separándose de mí. No sé la razón, aunque supongo que será que ya tendrá a su familia y de los demás se olvida”, relató Cristian.

“Él vive en un chalet impresionante. Los perros de mi padre viven mejor que yo. No sabe ni si he dormido en la calle”, añadió el hijo de Dani Güiza. Por último, Cristian se mostró dispuesto a llevar a su padre a juicio: “El tema es serio y se va a poner una denuncia y se va a llevar todo para adelante”.

Un juez dio a Güiza la custodia de su hijo en 2016

Precisamente fue un juzgado el que dio la custodia de Cristian a Dani Güiza en 2016. Entonces, el hijo del futbolista decía: “A mi padre sólo puedo darle las gracias por todo lo que ha hecho y hace por mí. Juntos hemos pasado muchos malos momentos y siempre me lo ha dado todo”.