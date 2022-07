Las feroces críticas a Muniain por su escapada disfrazado al River-Boca del Bernabéu

¿Cuándo prescriben las pillerías en el fútbol? Iker Muniain, del Athletic, debió pensar que cuatro años es suficiente, pero puede que no sea así. El delantero estuvo en un programa de Movistar con el humorista Dani Martínez y pensó que era el mejor sitio para contar una travesura que hizo en 2018. La pregunta era si se había disfrazado alguna vez para que no le reconociesen. Y cuando Muniain comenzó su respuesta, ya se veía que iba a contar algo polémico: “A ver cómo cuento esto yo”, aseguró el futbolista, como dudando de si seguir adelanteo no. Porque sabía que los aficionados al fútbol pocas veces olvidan.

Situó el momento: “Era un partido de Copa Libertadores, es como si fuera la Champions League, pero en Sudamérica. Una final esperadísima, que se debía de jugar en Argentina, pero el día que jugaron el partido hubo peleas entre las aficiones”, decía para contar que el River-Boca de 2018, esa final tan esperada terminó jugándose en Madrid, en el Santiago Bernabéu. De repente, Muniain, vio su oportunidad de ver el partido más importante de River Plate, equipo del que es muy aficionado Yo soy muy fanático de River Plate. Entonces dije: ‘Hostia, traen aquí el partido, tengo que ir a Madrid a ver ese partido. Tengo que estar con mi equipo”.

Sólo había un pequeño problema. El Athletic estaba en una situación crítica y el lunes, el día siguiente a la final de los dos grandes argentinos, jugaba contra el Girona un partido clave para evitar el descenso a Segunda, donde el Athletic nunca ha caído: “Nosotros estábamos en descenso, era diciembre, el equipo estaba horrible, habían echado al entrenador. La peor situación que te puedes imaginar”, describía el futbolista en el programa de televisión.

Muniain sabía que iba a ser suplente así que se convenció a sí mismo de que lo que iba a hacer: viajar a Madrid a ver el partido no era tan grave: “Llamé a Omar, una persona de confianza, y le dije que alquiláramos una furgoneta para ir a Madrid. Llegamos y había 50 mil personas de River Plate... No podía ir así con la cara descubierta. Me cogí una peluca, unas gafas, una gorra y una bufanda y salimos a la calle. Fui como un barra brava”.

Tranquilo no iba: “Fuimos con los hinchas de River Plate y había un control de seguridad. Entonces, estaba la Policía Nacional esperando. Llego yo con mi peluca, mis gafas, se me queda mirando un policía y pienso que me ha reconocido. Me mira la cara y me dice ‘pase pase’. Cuando llevo 50 metros me doy la vuelta y el policía está mirándome”. Peo pasó, vio el partido, volvió a casa y fue suplente, pero salió después al campo para jugar contra el Girona, le hicieron un penalti y el Athletic, gracias a eso, ganó el partido 1-0.

¿Suficiente para perdonarle?: “Algunos defienden lo indefendible. Iker Muniain no puede hacer más de 300 km de ida y otros tantos de vuelta en furgoneta, a menos de 24h de tu partido, más cuando tu equipo está en descenso. Hay otros momentos para hacerlo, ese no era. Y punto”, asegura un seguidor en las redes sociales. “Quiero mucho a Muniain, pero que hiciera esto siendo uno de los capis con lo que nos jugábamos aquel partido de infarto contra el Girona...”, escribe otro. Pero también hay comentarios a favor: “Gente criticando a Muniain por la anécdota del partido del River, cuando al dia siguiente gracias a el( forzó el penalti) y a Aduriz se ganó el partido. Bastante peores han sido otros casos de otros jugadores. A Iker enseguida se le da cera. Nire kapitaina!”