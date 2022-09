La escandalosa oferta que rechazó Cristiano y que le ponía a la altura de Mbappé

El actual momento de Cristiano Ronaldo no es el mejor. El delantero portugués planteó en el mercado veraniego una posible salida del Manchester United. Pero las ofertas no terminaban de cuadrar y terminó quedándose en la Premier. La CNN de Portugal asegura que el astro portugués rechazó una oferta de 242 millones de euros del Al-Hilal, de Arabia Saudí, que le ofrecía un contrato de dos años. El presidente de la liga de Arabia Saudí, Yasser Al-Misehal, afirmó a The Athletic, que les “gustaría ver a un jugador como Cristiano Ronaldo jugando en su Liga”. No hay dudas: la llegada de Cristiano a Arabia Saudí sería un aliciente para la competición. Desde otro punto de vista, a la semana hubiese ganado más de dos millones de euros, pero dijo que no. Ese contrato estaba a la altura de lo que cobra Mbappé tras su renovación en el PSG, un total de 250 brutos. El galo hubiera seguido por encima que el astro portugués pero en cantidad muy parejas comparadas respecto a los otros jugadores. Seguir en la élite era la gran prioridad del futbolista. A sus 37 años, también era viable volver a un Sporting de Portugal que está jugando Champions. Incluso, se tanteó la vía del Atlético. Una opción compleja que no gustaba ni mucho menos a los fans rojiblancos.

Un día como hoy, Cristiano Ronaldo marcaba 5 goles jugando con el Real Madrid, en un partido contra el Espanyol. 🖐#CR7𓃵

pic.twitter.com/PNe5sCzuU1 — Blue (@BlueboyCR7) September 12, 2022

El cinco veces ganador del Balón de Oro aún tiene un año de contrato que cumplir en Old Trafford. Los red devils podrían tomar una decisión respecto a su futuro en el mercado invernal. Pero desde luego esta oferta procedente de Arabia seguiría siendo totalmente descartada. En alguna que otra entrevista, Ronaldo ha confesado que una vez que cuelgue las botas le gustaría ser entrenador.

La carrera deportiva de Cristiano principalmente se recuerda por su paso por el Real Madrid. El atacante marcó un antes y un después en el Bernabéu. Fue la estrella del madridismo y se ganó a la gente a base de goles. Desde que se marchó Cristiano, ningún jugador de LaLiga ha igualado sus números. Una cifras parejas a las que hacía Messi hace unas temporadas con una media de 40 goles por curso. Este aliciente ratificaba que ambos eran los mejores del mundo. Sin embargo, el cambio de ciclo parece haber llegado de la mano de Haaland, Mbappé y Vinicius, entre otros. Los jóvenes tiran la puerta del futuro para mostrarse como el actual presente mientras que Cristiano y Messi pasan a un segundo plano después de haber hecho con creces sus deberes.