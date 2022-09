Paul Pogba es acusado por su hermano de estar involucrado en el tiroteo de familiares

El culebrón de los hermanos Pogba no ha terminado. Mathias ha vuelto a la carga desvelando nueva información sobre Paul: “Muchos se escandalizarán y les costará creerlo, pero es la verdad todo lo que he contado. Por eso nuestra familia y nuestros seres queridos están hoy en peligro. Mi hermano siempre ha tenido criminales y delincuentes a su alrededor y los sigue teniendo hoy. El problema es que utilizó esas relaciones y sus nombres para protegerse en la calle y hacer negocios con ellos para que hicieran cosas y derramaran sangre por él. No fui consciente de ello hasta que traicionó a sus secuaces y huyó sin decírselo a nadie, abandonándonos a mí y a nuestra madre a nuestra suerte, dejando que su familia y sus allegados se convirtieran en el objetivo de estos bandidos”.

Después de desvelar que el internacional francés quiso lesionar a Mbappé por medio de un brujo, también quiso matizar algunos aspectos de esta historia: “Aquí están algunas de las tan esperadas revelaciones, que espero que arrojen algo de luz nueva y ayuden a entender por qué hay un esfuerzo tan implacable para silenciarme y desacreditarme, porque lo que tengo que decir no se limita a Mbappé. Paul hacía todo lo posible por acercarse a Kylian, fingiendo que era su amigo. Le llamaba a menudo, se les veía del brazo. Llegó a tal punto que Kylian estuvo a punto de condicionar su próximo contrato con el PSG a que Paul fuera a jugar allí. Y mientras a sus espaldas Paul hacía brujería para sabotear estos partidos. El mismo hechicero dijo que tenía que detener la brujería que se hacía con Kylian a riesgo de destruir su carrera, sabiendo que le pagaban por el trabajo”.

Sin duda alguna, las frases que más ruido mediático están generando son respecto a varios tiroteos, donde comenta que han fallecido familiares por culpa del futbolista: “Algunos de nuestros familiares ya habían sido agredidos y tiroteados por su culpa. La única razón por la que no acudimos a las autoridades fue por miedo a las represalias, ya que no teníamos forma de protegernos a todos [...] Tuve que reprochar a Paul su comportamiento antes de que se dignara a mantener a nuestra madre fuera de peligro, cuidándola y abandonando a los demás. Por supuesto, la hizo quedarse sola sin ninguna protección, mientras él estaba tranquilo en su fortaleza detrás de sus guardaespaldas. Además, esto no era gratis. Mi madre tuvo que ponerse del lado de él”.