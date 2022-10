Marcos Senna fichará jóvenes talentos para jugar al fútbol en Estados Unidos

Madrid es la capital europea líder en la obtención de visados para jóvenes estudiantes que quieran formarse en Estados Unidos. En lo que llevamos de 2022 el consulado de EEUU ya ha concedido en la ciudad más de 450 visas, lo que sitúa a Madrid por delante de países como Francia (374), Reino Unido (278) o Austria (40). La enorme atracción que provoca este fenómeno educacional ha convocado en Madrid por segundo año consecutivo un evento único en España organizado por AWEX Education para repartir hasta dos millones de dólares distribuidos en 80 becas (que podrían llegar a ser 100 dependiendo de la demanda) para estudiantes de entre 12 y 20 años que quieran formarse en EEUU aprovechando sus habilidades deportivas, artísticas o académicas.

La media de estas becas se sitúa entre los 30.000-40.000 dólares y sirven para cubrir entre un 50 y 60% del coste de la matrícula, aunque también se concederá una beca extraordinaria del 100% con todos los gastos pagados a la que da nombre a través de AWEX Education Marcos Senna, campeón de la Euro 2008 con España.

La cita tendrá lugar del 12 al 16 de octubre en la capital y a ella acudirán seis escuelas (High Schools) y cuatro Universidades procedentes de EEUU. A saber: Wyoming Seminary, Putnam Science Academy, The Knox School, The Harvey School, Saint Anthony´s High School y Saint Jhons High School, en cuanto a High Schools. En cuanto a universidades: Florida International University, University of South Carolina, Auburn University, Utah University y University of Illinois Chicago.

“Todo aquel que participe en este evento tendrá derecho a una beca mínima garantizada cuya cuantía variaría en función de cuales sean esas habilidades”, explica William Touchard, responsable de AWEX Education. “En la anterior edición logramos que hasta 50 estudiantes tuvieran una beca. Esta vez nos gustaría poder doblar el número de becados”, añade.

Marcos Senna fichará talentos

Las jornadas se dividirán en varias fases. Los días 12 y 13 de octubre, de 18 a 20 horas, se realizará una presentación al más puro estilo americano en el Colegio Madres Concepcionistas, situado en la Calle Princesa número 19.

“Los estudiantes que se inscriban en nuestra web y acudan podrán elegir las escuelas y universidades a través de un código QR desde la plataforma de AWEX Education”, desgrana Touchard. Los días 14 y 15 los representantes de estos colegios y Universidades se reunirán con los estudiantes y sus familiares para presentarles las propuestas de beca.

Finalmente, el día 16 se celebrarán por la mañana en el Colegio Valdeluz unas pruebas de habilidades deportivas para terminar de concretar las ayudas. Marcos Senna, campeón de Europa con España en 2008, participará en este proceso como uno de los responsables de selección. El hispano-brasileño ex del Villarreal o New York Cosmos acudirá in situ a las instalaciones y da nombre a una de las becas especiales que llegará a bonificar el 100% del coste de la matrícula.

Goleada europea de Madrid

Según datos oficiales ofrecidos por AWEX Education, organización líder en la intermediación para lograr estas becas, sólo en Madrid ya se han concedido en lo que llevamos de 2022 más de 450 visados, doblando casi los 268 que se concedieron en 2021 (sin sumar otras ciudades de la región).

Madrid se situó muy por delante el curso pasado de países como Italia (232), Reino Unido (219), Francia (175), Bélgica (39) o Austria (30) por citar algunas potencias europeas. En Latinoamérica solo México (1.693 becas) superó a Madrid. Colombia (281), República Dominicana (278), Bahamas (210) o Chile (123) también fueron por detrás.