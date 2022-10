Mbappe habla claro sobre su salida en enero del PSG

Tras una semana convulsa en Paris por la supuesta ruptura entre Kylian Mbappe y el PSG, el atacante ha querido zanjar todo tipo de especulaciones. El francés negó que esté molesto en su actual club y descartó la idea de abandonar la entidad parisina en el próximo mes de enero.

“Es completamente falso que haya pedido salir al PSG en enero. Nunca lo he hecho”, zanjaba de forma contundente el talento de Bondy. Durante los últimos días, varios medios franceses informaban de que el atacante estaba harto de las promesas incumplidas de Al Khelaïfi y que quería salir cuanto antes de la capital francesa. “¿Si estoy enfadado con el PSG? No, para nada”, añadió.

Mbappe subrayó, según adelanta RMC, que no estaba descontento en el París Saint Germain. “No estoy molesto con el club. Es no es verdad”, añadió. “Lo que se ha dicho no es cierto”.

Kylian Mbappe salió así al paso de las especulaciones que en los últimos días apuntaban a la intención del astro galo de abandonar la entidad parisina con la que renovó en el pasado mes de mayo.

El atacante internacional francés realizó el desmentido tras el clásico ante el Marsella que el París Saint Germain ganó por 1-0 con el gol del brasileño Neymar.

Kylian Mbappé renovó con el PSG el pasado verano y meses después parecía haberse arrepentido de descartar la opción del Real Madrid. Hace unos días, la prensa francesa se hacía eco de que el francés se sentía traicionado por Al Khelaïfi, no juega en la posición que más le potencia y se llegó afirmar que estidiaba la posibilidad de que su club le dejara salir en enero. Asimismo, salía a la luz una operación surrealista. Según RMC, llegó a estar en venta poco tiempo después de estampar su firma sobre su nuevo contrato. El club lo tasó en 400 millones de euros y siempre y cuando no se tratase del Real Madrid.

Algunas declaraciones ‘incendiarias’ del delantero del PSG y sus quejas en redes sociales sobre su posición en el terreno de juego dispararon los rumores. Ahora, Mbappé intenta acallar unos rumores que, a buen seguro, le acompañarán el resto de la temporada.