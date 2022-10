Mbappé no puede más y pide marcharse del PSG: las opciones del Real Madrid

Mbappé renunció al Real Madrid antes del pasado verano, antes de que el equipo de Ancelotti ganase la Copa de Europa porque pensaba que se iba a convertir en el líder del PSG, el equipo de la capital de Francia, en el referente del fútbol europeo. Apenas unos meses después, el futbolista ha visto que todo eran castillos en el aire y que no se está cumpliendo casi nada. No juega donde quiere, Neymar le discute hasta lo de tirar penaltis y Messi está empezando a crecer para convertirse en el futbolista referencia. A Mbappé se le está empañando el futuro que creía que le habían prometido y según medios franceses, se ha cansado de jugar en el PSG. Dicen que quiere irse en el mercado de invierno, cuanto antes y si no es posible, se marchará en verano, pero que su historia con el club al que tanto dijo amar hace unos meses, ha finiquitado. El Madrid se mantiene a la espera, pero ahora las relaciones con el PSG están muy deterioradas. Su salida hacia el Bernabéu es muy complicada y tampoco está claro cómo reaccionaría la afición blanca.

Su fútbol y su carácter está recibiendo muchas críticas. La última del mítico Emmanuel Petit: “En las últimas semanas lo encuentro fuera de lugar en su comunicación y se está alejando cada vez más del tema central, que es el juego y el campo. Lo está haciendo cada vez más un asunto personal”, decía el ex futbolista francés en la radio RMC Sport, que es la que ha sacado a la luz todo el asunto de Mbappé. Petit ponía el dedo en la llaga acerca de la situación de la estrella francesa: “Escucho rumores de que las promesas no se han cumplido, pero quiero decirle: ‘Kylian, crece, así es la vida’. Pasa cada día. Te hacen promesas que nadie cumple la mayor parte del tiempo, ¿eso significa que tienes que dejar de trabajar y cuestionarlo todo? Claro que no. Hay que ser más adulto”.

Petit cree que Mbappé se considera por encima del club y de los compañeros: “Kylian, cuanto antes hayas solucionado tus problemas contigo mismo, antes se verá mejorado tu rendimiento en el campo y tus relaciones con el público y tus compañeros recuperarán cierto apaciguamiento. Molestas a todos hoy. Lo convierte todo en personal todo el tiempo. Incluso se pone por encima de la institución. ¿Se le ha subido a la cabeza todo lo que ha pasado en los últimos meses? ¿Sus emolumentos que lo convierten en el jugador mejor pagado del mundo?”.

Considera que las quejas por su posición en el campo son absurdas .“En el PSG ciertamente se le hizo promesas, diciéndole que el proyecto se construiría a su alrededor. Pero Kylian, empezaste en posiciones completamente diferentes en el Mónaco. Estabas en el lado derecho cuando llegaste al PSG, luego estabas en el izquierdo y ahora estás en el eje. ¡Pero nunca se congela nada en el campo. Los delanteros pasan todo el rato moviéndose y cambiando de zona! El club es más importante que cualquier jugador”. Y que, en cambio, las quejas de Mbappé hacen daño al club: “Las declaraciones de Mbappé son irrelevantes y muestran una falta de respeto a la institución, pero también a sus socios. Porque al decir eso, está apuntando a su entrenador, pero también a ciertos jugadores”.