El terrorífico relato de Pogba donde casi pierde la vida

La polémica de los hermanos Pogba sigue sumando capítulos. Mathias acusó a Paul de haber pagado a un brujo para que lesionase a Mbappé. El internacional francés ya manifestó a los investigadores que su hermano le estaba chantajeando difundiendo mensajes personales. También denunció ante la Justicia que fue extorsionado por una banda.

El Journal du Dimanche ha desvelado el relato de Pogba tras vivir un suceso surrealista: hombres encapuchados, armados con rifles, le atacaron en las afueras de París el pasado 19 de marzo y le pidieron más de 12 millones de euros. El jugador no tiene duda de que su hermano Mathias está detrás de todo esto: “Tenía miedo. Los dos tipos me apuntaron con sus armas. Dado que me tenían así a punta de pistola, les dije que pagaría. Me gritaron: ‘Cállate, mira hacia abajo’. Cuando los dos encapuchados se marcharon, Roushdane me dijo que tenía que pagar porque, de lo contrario, todos estábamos en peligro”.

El futbolista estaba en estado de shock. Boubacar Camara, amigo de la infancia del centrocampista, así lo relató durante el interrogatorio a los investigadores de la Oficina Central de Lucha contra el Crimen Organizado (OCLCO). Él se reunió con el jugador pocas horas después del suceso. Tan afectado estaba el futbolista que pensó en dejarlo todo: “Ya no quiero jugar al fútbol me decía Paul”.

V happy to be on the green again! ⚪⚫ #ForzaJuve pic.twitter.com/fNv33MK9yj — Paul Pogba (@paulpogba) October 18, 2022

Se desconoce si Mathia está en prisión. Su carrera futbolística está repleta de equipos como el Celta de Vigo Juvenil, el Pescara italiano, el Wrexham inglés, el Sparta Rotterdam holandés y el Racing de Murcia español, entre otros. Florentin Pogba, el otro hermano, se ha posicionado del lado de Paul, tal y como también ha hecho su madre.

Le Graët (presidente de la Federación Francesa de Fútbol) mostró cierta tranquilidad hace unos meses: “De momento estamos en el inicio de este caso. Nadie ha acudido a un tribunal todavía, que yo sepa, y de momento son sólo rumores. Me encanta Paul y espero que todo este caso no afecte a su situación en la selección”. El que no ha parado de hablar ha sido Mathias: “No se trata de dinero: me implicaste. Casi muero por tu culpa, me dejaste en el hoyo mientras huías y quieres hacerte el inocente, cuando todo esté dicho la gente verá que no hay nadie más cobarde, traidor e hipócrita que tú en esta Tierra”.