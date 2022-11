El mensaje de Siro López desde el hospital: “Estoy acojonado”

El periodista deportivo Siro López se ha convertido en una de las referencias del mundo streamer. Es amigo de Ibai Llanos y del resto de streamers españoles, que le han acogido con cariño y respeto. Con una larga carrera en radio, televisión o en gabinetes de prensa de clubes de fútbol, estos últimos año ha sabido adaptarse como nadie a las nuevas formas de comunicación y en un mundo donde todos suelen ser más jóvenes, Siro López ha logrado hacerse un hueco y ser uno más de los streamers que consiguen la atención de millones de espectadores en España y en todo el mundo. Por eso Luis Enrique ha querido acercarse a este mundo y durante la estancia de España en el Mundial de Qatar está rompiendo moldes con sus charlas en directo.

Siro López, sin embargo, durante estos días en los que el seguimiento deportivo crece exponencialmente por el comienzo del Mundial, no ha podido estar al pie del cañón porque se encuentra hospitalizado, según ha contado en la cadena Cope. “Estoy ‘acojonao’ porque si no orino me van a tener que sondar”, ha contado acerca de la infección que está sufriendo.

El periodista lo había anunciado en su instagram:

“Soy Julita, el abu está malito, pero seguramente se recupere pronto! No os preocupéis!”, decía en el mensaje que acompañaba a la foto del periodista deportivo. En cuanto se publicó, los mensajes de apoyo y cariño han sido numerosos. Uno de ellos del chef Quique Dacosta: “N noos des estos sustos queridoJulita. Besos dese vuestra casa de Denia”, le escribe desde su cuenta. También el ex futbolista del Real Madrid, Bernard Schuster: “Recupérate pronto Siro. Animo”. Toñín el Torero, uno de los aficionados madridistas más conocidos, también le ha mandado todo su ánimo.

En otro mensaje, Siro anunciaba que todo iba mejor: “Gente, estoy mejor, he tenido una infección pero no ha ido a peor. He leído todos vuestros mensajes, no merezco tanto cariño”, ha escrito emocionado en Instagram.

Pero hasta en el hospital, Siro López no ha querido perderse el partido que ha inaugurado el Mundial de Qatar de 2022, el Qatar-Ecuador, un encuentro sin apenas emoción porque el equipo local no ha estado al nivel esperado tras tanto tiempo de preparación para esta cita tan importante. Ecuador ha ganado con dos tantos de Valencia en el primer tiempo. El partido se ha jugado después de que terminase la breve ceremonia de inauguración con que Qatar ha querido mandar su mensaje de país fraternal al mundo.

Siro López ha colgado una foto en la que se le ve viendo el choque desde la tablet. Es un periodista de raza y hasta en las peores condiciones, o asustado, como ha contado en la radio, se pone a ver el primer encuentro que abre el gran campeonato futbolístico.