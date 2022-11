La respuesta de Luis Enrique al ser preguntado por Borja Iglesias

El delantero del Betis fue la ausencia más comentada de la convocatoria del técnico asturiano para el Mundial de Qatar. Luis Enrique dejó fuera de su lista a Borja Iglesias pese a que sólo Lewandowski, con 13, lleva más goles que él en LaLiga Santander esta temporada. Autor de ocho tantos en el campeonato doméstico, un espectador con mucha retranca preguntó al seleccionador en su streaming cuántos goles había marcado ‘el Panda’.

Tras mandar un cariñoso saludo a Borja Iglesias, Luis Enrique señaló: “Lo que me fastidia a mí es dejar algunos jugadores en casa. Lo entiendo, es el debate que hay y es lógico, tiene que ser así pero soy el que toma las decisiones”, señaló.

Luis Enrique reconoció el gran nivel de Borja Iglesias

“El Panda lleva muchos goles y muy buenos. Ha sido una pena porque además de su gran nivel tiene una energía tan bonita que se merece todo lo mejor. Le mando un abrazo”, respondió Luis Enrique al espectador que le había preguntado por Borja Iglesias.

El codazo de Tassotti a Luis Enrique

Luis Enrique también habló del codazo de Tassotti en el 94. “Ya ni me acuerdo del codazo de Tassotti. Tuve la oportunidad de conocerlo, me llevó un tiempo, no os voy engañar, porque fue muy injusta la manera de salir del Mundial. Me tocó a mí, que también metí codazos aunque no rompí ninguna nariz. Le mando un fuerte abrazo”, dijo vestido con una camiseta blanca que mostraba a Naranjito, mascota del Mundial’82, en el pecho con el 21, su dorsal en el pasado.