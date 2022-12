El posible fichaje invernal que prepara Simeone para mejorar la defensa del Atlético de Madrid

Calar Soyuncu es un desconocido en España, pero todo un referente en la Premier y en Turquía. Según desvela Marca, está cerca de convertirse en el nuevo refuerzo de Simeone. El central del Leicester acaba contrato el día 30 de junio y esto puede acelerar su llegada a España en enero a cambio de una simbólica suma de dinero.

A sus 26 años es internacional con Turquía y llegaría bajo el rol de hacer la competencia tanto a Savic como a Giménez. Lleva cinco temporadas en la Premier League y también jugó dos campañas en el Friburgo alemán por lo que experiencia no le falta en los grandes escenarios. Simeone ha insistido mucho en poder reforzar su defensa.

Mientras tanto, el Atlético de Madrid sigue trabajando en la salida de Joao Félix. El luso no quiere continuar y la realidad es que Simeone también prefiere que se marche. El hándicap es que no es nada sencillo ver una salida. El United parece el mejor posicionado, pero todavía no se termina de sellar el esperado acuerdo por lo que hay dudas. También está el PSG, pero con Mbappé, Neymar y Messi las opciones de jugar como titular no son fáciles. El Atleti también sondea el mercado en busca de un posible relevo.