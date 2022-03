Simeone lo tiene claro con Oblak

La portería del Atlético de Madrid esta temporada no se está mostrando tan fiable como en las anteriores y el rendimiento de Jan Oblak empieza a estar en entredicho. El jugador ya ha declarado en alguna ocasión su deseo de salir de Atlético hacia un club con el que pueda conquistar la Champions y los rojiblancos están dispuestos a abrirla la puerta.

Todos los caminos del portero parecen conducir a la premier y Simeone tiene claro a su sustituto. De hecho su excompañero Tripier que llegó en enero al Newcastle confesaba esta misma semana que ha hablado con el portero esloveno de su posibilidad de recalar en Inglaterra. “Es uno de los mejores porteros del mundo. Creo que sería increíble en la Premier League. ¿Cuál podría ser su destino, esa es la cuestión? He tenido conversaciones con él sobre la Premier League. Siempre me ha hecho preguntas. Por supuesto, me encantaría verlo en la Premier League. ¿Qué viniera al Newcastle o a la Premier? Nunca se sabe lo que podría pasar”, afirmó.

Trueque con el Manchester

Con contrato en vigor hasta junio de 2023 el internacional esloveno todavía no ha renovado y todo indica a que ha llegado el momento de hacer caja con su traspaso. Son varios los equipos de las Premier que han preguntado por él estas últimas temporadas siendo tanto Manchester United como Newcastle los que más papeletas tienen para hacerse con sus servicios en la actualidad.

Los medios británicos apuntaban hacen unos días la posibilidad de un trueque que abaratase una operación para que David de Gea recalase de nuevo en el club colchonero. Aprovechando el enfrentamiento en Champions entre el Atlético de Madrid y el Manchester United, los rojiblancos habrían mostrado su interés por hacerse con David de Gea. El conjunto rojiblanco habría comunicado a Jorge Mendes que, además de dinero, estaba dispuesto a incluir a Jan Oblak en su oferta al Manchester United.

Kepa, el elegido

Sin embargo, en las últimas horas, varios medios británicos apuntan a que Simeone tendría claro el relevo de Oblak en la portería y que habría puesto el punto de mira en la Selección Española. El técnico quiere que Kepa Arrizabalaga aterrice en el Wanda Metropolitano el próximo verano.

El jugador del Chelsea llegó a Stamford Bridge a cambio de 80 ‘kilos’ convirtiéndose en el traspaso más caro de un portero en la historia del fútbol, pero un año después la llegada de Edouard Mendy le arrebató el protegonismo en Londres. Tras dos años sin apenas contar para el club, podría regresar a LaLiga para ser el relevo de Jan Oblak.

Según apunta el Daily Star, en Londres ya se plantean un futuro sin el ex del Athletic Club. No obstante, la gran inversión que acometieron los blues, que abonaron la cláusula de rescisión de 80 M€ del portero, hace que las pretensiones económicas para su salida sean altas. Según este medio, el Chelsea estaría dispuesto a dejar salir a kepa por una cifra cercana a los 60 M€ y el Atlético de Madrid está dispuesto a pujar por él.