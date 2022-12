El Atlético de Madrid quiere revolucionar el mercado de fichajes y ya habla con el delantero de moda

La posible salida de João Félix en invierno puede suponer la llegada de Borja Iglesias. El Atlético ha contactado con su entorno. Simeone está registrando su peor promedio respecto a goles con 1,33 tantos por duelo. La marcha de Cunha a la Premier deja a Morata como el único ‘9′ y el club busca más competencia en el ataque.

Esta temporada está siendo cuanto menos difícil para la plantilla colchonera. Eliminados de la Champions y a 13 puntos del Barcelona, los de Simeone se centran en la Europa League para volver a la senda de los títulos.

Ahora bien, esta operación no es nada sencilla. Betis y Atleti tienen que negociar en un movimiento complejo, donde los verdiblancos no quieren perder a su ‘9′ de referencia. A sus 29 años, puede dar el salto a uno de los grandes clubes de España.

Borja era uno de los hombres del momento después de que Luis Enrique no le llevase a la selección española. El propio ex seleccionador lamentaba su baja: “Lo que me fastidia a mí es dejar algunos jugadores en casa. Lo entiendo, es el debate que hay y es lógico, tiene que ser así pero soy el que toma las decisiones. El Panda lleva muchos goles y muy buenos. Ha sido una pena porque además de su gran nivel tiene una energía tan bonita que se merece todo lo mejor. Le mando un abrazo”.