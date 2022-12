El Arenteiro es el líder del Grupo 1 de la Segunda Federación –lo que antes era la Tercera División– y se mide en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey al Atlético después de eliminar a la Unión Deportiva Almería (2-0) en la primera ronda. En la localidad orensana de Carballino (14.000 habitantes) y en el Estadio de Espiñedo (2.000 espectadores) el 22 de diciembre va a ser un día grande. El equipo es un referente en toda la comarca al igual que los arroces caldosos que cocina uno de sus centrales, Germán Novoa.

El defensa compagina los fogones con el fútbol. Con 26 años está en su tercera temporada en el club después de pasar por el Barbadás y el Ourense, ambos en Tercera División. «Por las mañanas entreno y por las tardes de 16:00 a 21:00 horas estudio un grado para ser chef. Es algo vocacional que siempre me ha gustado y me animé a meterme en este mundo. La carrera del futbolista es muy corta y tenemos que estar preparados laboralmente», afirma Germán. Y es que salvo algunas excepciones muy concretas, los sueldos de la Segunda Federación oscilan entre los 500 y los 1.500 euros. Fútbol mileurista.

German durante su curso como futuro chef FOTO: La Razón (Custom Credit)

«Me gusta mucho estar flambeando taquitos de pollo y langostinos, pero diría que mi especialidad son los arroces. Es algo que me apasiona y quiero mejorar para en un futuro poder dedicarme a ello», afirma el central. «En nuestra villa el fútbol apasiona y se espera un ambiente mágico que va a sorprender a los que nos vean jugar por primera vez. ¿Una promesa si vencemos? Imagino que lo típico es raparse o ponerse el pelo rubio, pero eso no me gusta. Si ganamos, me atrevería a hacer el camino de Santiago desde Francia en bicicleta. Sería especial porque ya sólo el momento de enteramos que nos tocó el Atlético en la segunda ronda fue muy emocionante. Lo vivimos todos juntos y hemos hecho una gran familia en el equipo. Ha sido una de las mejores sensaciones que he tenido en el mundo del fútbol», sentencia Novoa.

La plantilla celebrando la victoria contra la Unión Deportiva Almería FOTO: La Razón (Custom Credit)

Cambio inesperado en el banquillo

Fran Justo, actual entrenador del Club Deportivo Lugo en la Liga SmartBank, fue el artífice del ascenso de Tercera a Segunda RFEF y de llevarlo al liderato de la categoría por delante del Guijuelo, Compostela y el filial del Valladolid. A los pocos días de que se conociera que el Atlético era el rival en Copa, Fran Justo abandonaba de manera inesperada el club. Aceptó la propuesta del Lugo con la que daba el salto a la élite del fútbol español. Muchos seguidores del Arenteiro le suplicaron que se quedase hasta disputar el encuentro contra el Atlético, pero fue imposible.

Su sucesor fue Javi Rey, ex entrenador entre otros del Barco, equipo de Tercera División de la localidad de Barco de Valdeorras: «Llegué hace un mes al club y es un lugar especial. Lo del Atlético es algo histórico porque ponemos el nombre de nuestra villa en el panorama nacional. Sabemos que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de España. Hemos analizado sus puntos débiles, que también los tiene, y estamos preparados para jugar contra ellos. El grupo tiene mucha confianza en todos los compañeros que conforman la plantilla y eso es fundamental para conseguir grandes cosas. Tenemos que ir partido a partido como diría Simeone» afirma Rey.

Rey ha sabido mantener al equipo como líder de la categoría en una situación que no era sencilla. El Arenteiro puede marcar un antes y un después en su historia si consigue jugar en la Primera RFEF. El club se fundó en 1958 y recibe su nombre del río Arenteiro que atraviesa la villa de Carballino, aunque entre 1990 y 2005 se llamó Club Deportivo Carballiño.

El ambiente de fútbol que se respira en la villa orensana es espectacular. Los aficionados han decorado desde hace semanas sus viviendas con bufandas y camisetas del equipo para intentar protagonizar la que sería la gran sorpresa de lo que va de torneo. Con un presupuesto muy bajo logró ascender de categoría y esta temporada se ha convertido en la revelación del Grupo 1.