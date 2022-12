Cristiano negó un acuerdo con el Al Nassr a principios de diciembre, pero tanto AS como Marca siguen afirmando que la operación va a producirse. Desde el club saudí se muestran optimistas con poder convencerle, ya no niegan lo evidente. “Tendremos que esperar hasta enero para saber algo más”, dijo su director deportivo hace unos días. En estos días de incertidumbre, Ronaldo no se esconde y ha sido pillado en Madrid junto a varios amigos. Anteriormente, el jugador se ejercitó en Valdebebas con el permiso del Real Madrid ratificando la gran relación que mantienen tras los éxitos conseguidos.

Cristiano Ronaldo sigue en Madrid 🥹🤍 pic.twitter.com/9psbyzApmp — MadridTotal (@MadridTotal_) December 30, 2022

No hay duda. Este año 2022 ha sido muy duro para Cristiano. En lo personal, el atacante perdió a su bebé y en lo profesional no ha sido titular ni con el United ni tampoco con la selección durante el Mundial de Qatar en los partidos claves. Pero si hay algo que le ha hecho más fuerte en estos años eso es su ambición por seguir ganando. El propio jugador ya confesó hace unos meses que quiere seguir jugando. La prueba de ello es que ha mantenido perfectamente su físico y en el campo, cuando le han dado continuidad, ha rendido en momentos complicados.

“Cuando firmé con Manchester United pensé que todo había cambiado porque fueron 13 años desde mi salida. Pensé que todo iba a ser diferente y me sorprendí de mala manera porque todo estaba igual. Me sorprendió mucho que todo estuviese igual, no avanzó. El United se detuvo en el tiempo, fue algo que me sorprendió y no esperaba. Fue duro. Desde 2009 nada cambio, la película, la cocina, la tecnología, el yacusi, el gimnasio. Todo se detuvo en el tiempo, pensé que iba a ver todo diferente, pero en la infraestructura desafortunadamente hay muchas cosas igual que cuando tenia 22 años. Hoy en día Manchester United está por detrás del City de aquel tiempo y eso me sorprende porque para mí es un club top. Espero que en los próximos años vuelva a estar en el top. Desde que Ferguson se fue el club no evolucionó nada”, dijo en la ya famosa entrevista antes de romper contrato con el United.