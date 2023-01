El firme argumento de un colaborador de “El Chiringuito” sobre el ADN del Real Madrid

El Real Madrid está en cuartos de final de la Copa del Rey después de remontar al Villarreal un 2-0 en 45 minutos. El tertuliano de “El Chiringuito”, Juanma Rodríguez, fue tajante al opinar sobre las diversas críticas que recibió el equipo blanco, especialmente después de los primeros 45 minutos: “Hay un sector de madridistas pesimistas. El Madrid no se ha ido nunca. La Supercopa es un partidito. 2-0 y me dicen ya está fuera de la Copa. Si el Madrid lleva haciendo esto 120 años”.

🟣⚪ ❞𝗘𝗹 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱 𝗻𝗼 𝗵𝗮 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘁𝗼... 𝗣𝗢𝗥𝗤𝗨𝗘 𝗡𝗢 𝗦𝗘 𝗛𝗔 𝗜𝗗𝗢❞



— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 20, 2023

“A mí me gustaría explicar cómo funciona el mecanismo de un cerebro de un antimadridista, por ejemplo el de Cristóbal Soria. El antimadridista mete la mano dentro de la jaula del león y le arranca el brazo derecho. Pero es que luego... vuelve. Y mete el brazo izquierdo y se queda sin brazos. Lo mismo sucede con las piernas”, sentencia.

🦁 𝐋𝐀 𝐅𝐀́𝐁𝐔𝐋𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐋𝐄𝐎́𝐍 𝐲 𝐞𝐥 𝐀𝐍𝐓𝐈𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃𝐈𝐒𝐓𝐀:



— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 20, 2023

Algunos tertualianos no dudaron en aplaudir los argumentos de Juanma Rodríguez. Hace unas semanas, el periodista también defendió a Vinicius: “A la semana de poner los pies en Madrid, a Vinicius le tocó jugar un partido con el filial, contra el Atlético de Madrid. No había tenido tiempo ni para provocar ni para no provocar. Y el capitán del filial del Atlético de Madrid le pegó un bocado en la cabeza”.