El nada sutil tuit del Real Madrid a Pepe Reina tras sus broncas con Vinicius en el Villarreal-Real Madrid

Pepe Reina no fue titular en el Villarreal contra el Real Madrid, pero sí protagonista por sus apariciones constantes para meterse con Vinicius. El delantero brasileño se desató en la segunda mitad y fue fundamental para la remontada del equipo de Ancelotti en un partido de la Copa del Rey que se le escapaba. Vini sacó de quicio a los rivales, que esta vez ni con patadas pudieron detenerle. Pepe Reina acabó expulsado: “No ha pasado nada. Estaba un poco molesto con Vini Jr. y nada más. Tengo buena relación con él. Lo que yo he visto es que a Vini Jr. le han dado muchas patadas, como siempre”, decía Ancelotti después del encuentro quitando hierro al asunto.

Vinicius se desató cuando Setién hizo cambios en defensa: “Es verdad que Albiol y Foyth son dos futbolistas con una gran experiencia y que leen muy bien los partidos, pero Raúl (Cuenca) y Aisa (Mandi) lo han hecho muy bien cuando han tenido que salir. Todos sabemos que hoy hemos visto jugadores del Madrid en un gran nivel. No es fácil defenderlos ni con unos, ni con otros, aunque la experiencia ayude mucho”, apuntó.

Por último, el técnico no quiso hablar del colegiado, aunque cuestionó algunas de sus decisiones. “Analizar todas las acciones no es fácil desde el banquillo. Algunas las he visto de cerca y creo que se han sancionado cuando no deberían. Son decisiones que entiendo que el árbitro se pueda equivocar. Igual que con el penalti que me ha parecido claro. Da lo mismo lo que pensemos ya no hay quien lo cambie”, continuaba el entrenador del Villarreal.

Fue un partido tenso, como no podía ser de otra forma porque la remontada del Madrid aguó la esperanza del Villarreal de estar en los cuartos de final, cuando tras la primera parte lo veían muy cerca. De ahí el enfado de Reina y de sus compañeros. En el Madrid no gustó nada la actitud del portero y por eso, en las redes sociales le han dejado un recadito.

En las celebraciones por el campeonato del mundo que la selección española logró en 2010, Pepe Reina fue el gran protagonista de la fiesta. El portero fue el suplente de Casillas durante el triunfo de España, pero todos lo señalaron como uno de los factores del éxito por el papel que tuvo en el vestuario. Reina era el que contagiaba el humor a los demás y el que mantenía el optimismo en un Mundial que no fue nada fácil y en el que España empezó perdiendo. Reina, sin jugar, mantuvo siempre una sonrisa y un espíritu postivo que se desplegó ya sin freno en las largas y multitudinarias celebraciones en Madrid, donde Reina se hizo el dueño de la situación y en cuanto cogió el micrófono se llevó todo el protagonismo. Sus bromas y chistes empezaban siempre con la palabra: “¡Camarero!”, de ahí que el mensaje en las redes sociales del Real Madrid no haya pasado inadvertido después de la tensión del choque.