El revolucionario fichaje que prepara el Real Oviedo para Segunda División

Santi Cazorla y el Real Oviedo siempre han estado llamados a reencontrarse. El jugador asturiano nunca llegó a jugar en el primer equipo, pero sí en las categorías inferiores. Según informa La Nueva España, tanto el club como el futbolista ya trabajan en volver a unir sus caminos.

Cazorla acaba contra en junio con el Al-Sadd de Catar y sondea la posibilidad de poner fin a su carrera futbolística en el Real Oviedo. Al fin y al cabo, nunca ha ocultado que sigue siendo seguidor del equipo que le vio crecer.

El propio Cazorla ya adelantó que el tema económico no sería una prioridad, puesto que lo sentimental está por encima. Sin duda, algo parecido a lo que pasó con Lucas Pérez y el Deportivo de la Coruña. Santi fue una pieza fundamental para Luis Aragonés en la Eurocopa de 2008. Y, aunque se perdió el Mundial de 2010 por una lesión, ganó de nuevo la Europa de 2012.

“No descarto nada de nada. Quiero seguir jugando al fútbol y siendo importante. Tengo cariño a todos los clubes donde he estado. El Villarreal es un sitio especial: me crie cuando tenía 18 años, cuando tuve la lesión me abrieron las puertas es un club muy especial para mí. Este año han hecho una gran Champions. Me alegro mucho de que les vayan bien las cosa”, afirmó el propio Cazorla a Manu Carreño en la Cadena Ser.