La petición desesperada en Instagram de Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, que ha dormido en la cárcel

Dani Alves fue detenido el viernes tras ser acusado de presuntamente agredir sexualmente a una mujer en España. El veterano lateral derecho brasileño fue trasladado a una prisión, Brians 1,cercana a Barcelona en un furgón policial después de que un juez le denegara la libertad bajo fianza. Ya ha dormido en prisión.

La presunta agresión tuvo lugar el 30 de diciembre en un exclusivo club nocturno del centro de Barcelona. Alves había negado cualquier delito varios días antes de su detención.

El ex astro del Barcelona fue puesto bajo custodia tras responder a una citación policial cuando se encontraba en España. Después fue escoltado en un coche de policía hasta el juzgado. La fiscalía había pedido que se le mantuviera en prisión sin fianza, y una juez accedió tras acusarle de agresión sexual tras varias horas de declaraciones suyas, de la presunta víctima y de un testigo, según el tribunal. A menos que la decisión sea revocada en apelación, Alves permanecerá en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio en una fecha aún no especificada.

El mensaje de Joana Sanz, la pareja de Alves

Los periodistas han buscado la reacción de Joana Sanz, su mujer, que ha escrito en las redes sociales cómo se encuentra y ha hecho una petición: “Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana”, ha escrito en Instagram. “Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno, gracias”.

El mensaje de Joana Sanz, mujer de Dani Alves, en Instagram FOTO: La Razón (Custom Credit)

Alves fichó por los Pumas en julio y el club mexicano anunció el viernes que rescindía .inmediatamente su contrato. El presidente de los Pumas, Leopoldo Silva, dijo que su club no podía mantener a Alves en su plantilla.

“Esta es una institución que promueve el respeto y el comportamiento correcto, digno y profesional de sus jugadores y jugadoras dentro y fuera de la cancha porque son modelos a seguir en México y en todo el mundo”, dijo Silva. “No podemos permitir ninguna conducta que dañe nuestra filosofía”.

Alves negó las acusaciones la semana pasada en un vídeo que envió a la cadena de televisión española Antena 3. Aunque reconoció que había ido a bailar a la discoteca la noche de la supuesta agresión, dijo que no conocía a la mujer y que siempre fue “respetuoso” con los demás.

“Estaba allí pasándolo bien con otras personas”, dijo Alves. “Todos los que me conocen saben que me gusta bailar. Me lo estaba pasando bien, pero nunca invadí el espacio personal de nadie. Siempre soy respetuoso”.

El defensa fue una pieza clave de los años dorados del Barcelona jugando entre 2008-16 en la banda derecha del equipo por detrás de Lionel Messi. Ganó tres veces la Liga de Campeones con el club catalán, al que se reincorporó brevemente la temporada pasada. En diciembre disputó su tercer Mundial, el único gran título que no ha ganado.