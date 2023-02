Mbappé asusta al PSG y se pierde la Champions contra el Bayern

Hay noches malas y noches como la que tuvo Kylian Mbappé contra el Montpellier en la Liga francesa. Falló un penalti y su repetición y después se tuvo que marchar lesionado. Estará tres semanas de bajas, por lo que no jugará la ida de los octavos de final de la Champions contra el Bayern, el gran duelo de la eliminatoria y en el que el PSG se juega de nuevo todo. Mbappé sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que precisa de unas tres semanas de recuperación, indicó ayer el club en un comunicado.

El delantero más codiciado del mundo sumó catástrofe tras catástrofe. Tras un choque con Leo Leroy en el minuto 16, Kylian se retiró del campo de la Mosson cinco más tarde. Antes había fallado dos veces un penalti que el árbitro obligó a repetir. A los diez minutos del comienzo del choque se señaló la pena máxima por un agarrón de Christopher Jullien a Sergio Ramos. Lanzó Mbappé, pero detuvo el meta Benjamin Lecomte. Sin embargo, se tuvo que repetir y fue otra vez fue Mbappé quien pidió la pelota para lanzarlo. No quiso repetir lado, pero ajustó tanto que dio en el palo. Tampoco pudo aprovechar el rechace.

Parecía que todo se torcía para el conjunto parisino, al que en esta vuelta a la competición le estaba costando bastante ganar sus encuentro, pero ya sin Mbappé en el campo y también sin Sergio Ramos (mareado a la media hora) tras un golpe con Boubakar Kouyaté, ganó el choque 1-3, el primer tanto obra del español Fabián Ruiz y despeja su camino hacia el título. Amplía a cinco puntos su distancia respecto al Marsella, ahora segundo, después de que el Lens flaqueara contra el Niza (0-1).

Por eso, con el paisaje más despejado en el campeonato local en el club miran a la Champions, de nuevo el objetivo principal y casi único, el que de verdad mide en el PSG si la temporada ha sido buena. Y por lo sucedido estas últimas campañas no lo son.

Así que cuando Mbappé se marchó del campo, todos en el club pensaron en lo mismo. Además, más tarde, apareció cojeando cuando el equipo se dirigía hacia el autobús que le llevaba al aeropuerto de Montpellier, de vuelta a París. Así que todos temían lo peor.

Ayer fue el día decisivo, cuando le hicieron las pruebas y los resultados no son los mejores. Todo indica que se pierde el primer partido contra el Bayern, el martes 14 de febrero, aunque en el club nadie quería confirmar esas noticias. Quizá porque mantienen alguna esperanza o porque no quieren dar pistas al conjunto alemán. O Quizá porque confían en la capacidad de recuperación que suele mostrar Mbappé cuando ha tenido problemas físicos.

Pero las noticias no son tranquilizadores. El PSG llega a la frontera que marca si su temporada es buena o un fiasco con Mbappé lesionado y con Neymar con sus habituales problemas físicos. No jugó el último partido porque tenía un problema en el tobillo. El objetivo es que llegue bien al duelo europeo, y más ahora que no va estar, o si, pero no en perfecto estado Mbappé.

El delantero francés se quedó en el PSG porque le convencieron de que tenía que convertirse en el futbolista francés que condujera al equipo de la capital a su primera conquista europea. Pero las cosas no están saliendo como esperaba. Ahora que el ambiente en el vestuario se ha tranquilizado, él se lesiona cuando más que nunca tenía que mostrar su liderazgo.