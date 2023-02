El pastizal que ha perdido Dani Alves desde que entró en la cárcel

Dani Alves fue hace varias semanas por supuestamente haber violado a una mujer el pasado 30 de diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona. Desde que entrase en prisión por riesgo de fuga, el jugador ha perdido mucho dinero. En primer lugar, Pumas le rescindió el contrato mediante el cual generaba 300.000 euros al mes. A esto también hay que añadirle algunos patrocinios con los que conseguía entre 30.000 y 50.000 euros más.

Estas marcas son: Hygia Saúde, 1xPartner, Ethika y Adidas. En especial, esta última se adelantó a todo el proceso y nada más salir una información en los medios de comunicación le comunicó la ruptura. Posteriormente, se fueron sumando otras como Hydia Saúde, Ethika... entre otras.

La web Celebrity Net Worth afirmó que la fortuna de Alves es de unos 55 millones de euros, aproximadamente. Ha tenido una carrera larga como futbolista (a sus 39 años seguía jugando) y ha sido un futbolista de élite.

Al principio, Alves cambió de versión hasta en tres ocasiones. Al principio dijo que no la conocía, después reconoció que sí se vieron, pero que no pasó nada. Después de comprobar que había pruebas donde aparecían ambos juntos, no le quedó más remedio que afirmar que sí tuvieron relaciones sexuales, pero que fueron consentidas.

La Vanguardia informa que Alves ha confesado a algunos presos que aceptará todo lo que venga: “Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”. Por su parte, la abogada de la presunta víctima fue tajante al desvelar lo que le dijo su clienta en la primera reunión: : “Si hay dinero de indemnización en medio, no te voy a contratar. Yo no quiero dinero, quiero cárcel”.