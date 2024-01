Aitana Bonmatí lo vuelve a hacer: así fue su emotivo discurso tras ganar The Best

Aitana Bonmatí se coronó también en Londres en los premios The Best de la FIFA. Lo ha ganado todo: el triplete con el Barça, el Mundial con España, el Balón de Oro y ahora el colofón. Además, ha sido nombrada la mejor jugadora tanto de la Champions como del Mundial. El campeonato con la selección tomó una dimensión mayor con lo sucedido con Luis Rubiales y Jenni Hermoso, el beso no consentido. Trascendió lo deportivo y en su discurso de ganadora Bonmatí también se sitió orgullosa de ello.

“Buenas noches a todos y a todas. Hace dos semanas cuando acababa 2023 me entró nostalgia. Ha sido un año único que recordaré toda la vida. Empezar 2024 con este premio es un orgullo, pero se lo debo a los equipos a los que he pertenecido, Barça, selección, con la gran temporada que hemos hecho. Compañeras, staff, directivos del Barça, muchas gracias, y lo extiendo a la selección. Sin vosotros no estaría aquí recogiendo este premio ni sería la jugadora que soy. Gracias de verdad. Agradecimientos eternos a todos los que han estado conmigo, a familia, amigos y todas las personas que me han acompañado en el camino. Y por último me gustaría felicitar a todas las nominada y decir que estoy orgullosa de formar parte de una poderosa generación de mujeres que están cambiando las reglas del juego y del mundo. Muchas gracias”, dijo, en español, catalán e inglés, la mejor jugadora del mundo.