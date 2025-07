Ni Alexia Putellas ni Aitana Bonmatí: esta es la máxima goleadora de la Selección Española

La selección española femenina de fútbol cerrará este viernes en Berna (21.00 horas/La 1) su fase de grupos de la Eurocopa de Suiza con su teóricamente duelo de más exigencia hasta este momento frente a Italia, con el objetivo de seguir dejando buenas sensaciones y pasar como primera. Hasta el momento, España está firmando un gran arranque en el torneo continental y ya ha cumplido con el primer objetivo casi obligatorio, sellar el billete a los cuartos de final, y ahora le queda saber si lo hará como primera o segunda de este Grupo B, y lo hará con la 'ventaja' de saber cuál podría ser su rival en el primer cruce: Noruega, Suiza o Finlandia. De momento, con dos triunfos apabullantes ante Portugal (5-0) y Bélgica (6-2), 11 goles anotados y sólo dos encajados, y buen nivel futbolístico y físico, la actual campeona del mundo ha dejado clara sus ambiciones en esta Euro.

Sin embargo, a pesar del gran juego de la selección y una Alexia Putellas a un gran nivel, la sombra de Jenni Hermoso sigue planeando sobre la selección y no hay día que la seleccionadora no tenga que esquivar alguna polémica.

Montse Tomé pasa de Jenni

Montse Tomé no quiere que nada desvíe la atención de sus objetivos en la Eurocopa femenina. Es por ello que la seleccionadora española no quiso responder a las palabras de Jenni Hermoso a RTVE antes del partido de la Roja ante Portugal, en las que la internacional española dijo que "hay cosas que ni se olvidan ni se perdonan", en referencia a su ausencia de las últimas convocatorias.

"No me ha dado tiempo a verlo. Me han informado y no tengo mucho que comentar del tema", afirmó Tomé, tratando de zanjar el tema.

Hermoso fue entrevistada poco antes del debut de España en la Eurocopa, el jueves pasado, y sus palabras causaron un gran revuelo, pues la jugadora española admitió que la actitud de Montse Tomé no le ha gustado y no la ha olvidado. "Sinceramente, preferiría estar ahí pisando el verde, que no aquí sentada. Pero bueno, hay cosas como ya he dicho que yo no decido, que no están en mi mano", aseguró la jugadora.

Un logro histórico

La ausencia de Jenni Hermoso fue la gran noticia de la previa de la Eurocopa, que se disputa en Suiza del 2 al 27 de julio, sobre todo por las pullas que le ha ido tirando a la seleccionadora. Hermoso considera injusta su ausencia porque cree que una jugadora con sus galones y máxima goleadora de la historia de la selección debería ir, mientras que Tomé piensa que ahora mismo en la posición de Jenni hay mejores jugadoras como Alexia Putellas o Aitana Bonmatí. Y todo apunta a que nunca más volverá.

Una ausencia polémica porque, por más que pese a algunos, Jenni sigue siendo la máxima goleadora de la historia de la selección femenina. Con 57 tantos la madrileña mantiene el trono a mucha distancia de la segunda goleadora que es Vero Boquete con 38 tantos.

Por muy bien que vaya esta Eurocopa, nadie parece tener a su alcance superar un logro histórico que permite a la futbolista de Tigres seguir reivindicando un puesto en La Roja.