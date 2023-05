Así es Elle Brooke, la boxeadora y estrella de Onlyfans que vende su saliva y está colada por Guardiola: "¡Es muy hot!"

La red de contenido sexual “Onlyfans” se ha convertido en la gallina de los huevos de oros para muchos deportistas que ha visto como posar desnudos les resulta mucho más rentables que su rendimiento en la cancha.

En los últimos años, decenas de Gimnastas, surfistas, luchadores, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx.

Y una de ellas es la boxeadora y modelo de contenido erótico, Elle Brooke. La joven británica no solo es una gran aficionada al fútbol y una fanática del Manchester City sino también una fan incondicional de Pep Guardiola, por el que afirma sentir una atracción que va más allá de sus cualidades como entrenador.

En una entrevista, la modelo y deportista afirmó que varios los futbolistas de su equipo son muy calientes pero no se olvidó de Pep Guardiola, al que califica como un entrenador muy «hot». «Está más guapo ahora que cuando solía tener pelo. ¡Es como un rey español!», dijo Elle Brooke sobre el técnico del Manchester City en una entrevista para Betting Sites.

Además de hablar de Pep Guardiola, Elle Brooke reveló qué futbolistas de la selección inglesa eran sus preferidos. «Grealish, Foden, Stones, Mason Mount y Kyle Walker. Mount es 'hot'. No creo que venga al City este verano, aunque tampoco creo que realmente lo necesitemos», señaló la estrella de OnlyFans.

La joven también respondió a si se atrevería a saltar de espontánea desnuda a un estadio de fútbol. "Me prohibirían entrar al Etihad de por vida -afirmó-. Siempre he pensado en invadir el campo, pero no quiero que me prohíban la entrada. Tendría que ir por el campo de entrenamiento con una petición para que todos los jugadores la firmaran para dejarme volver al campo".

El lado más sorprendente de Elle

Pero, Elle no solo es conocida por su amor al City sino por tener un cuerpo de infarto y por satisfacer cualquier tipo de fetichismo o fantasía que soliciten sus clientes. Según los medios británico la mujer cumple fetiches de los más peculiares que van desde la comercialización de su ropa interior usada hasta su propia saliva.

La espectacular boxeadora ‘noquea’ a más de uno con sus atributos, pero también con el hecho de que accede a cumplir fantasías como la de ladrar, fingir ser violada por un fantasma y vender botes de su saliva. Esto último se ha convertido en un negocio más que rentable para la joven británica que asegura que con la comercialización de los botes se embolsa más de 33.000 euros al mes.