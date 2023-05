Guardiola, la teta y el Manchester City

Cuandó acabó el encuentro de ida en el Santiago Bernabéu, Pep Guardiola aseguró que ya había pensado un par de cosas para el encuentro de vuelta, el decisivo. El entrenador catalán no vive el fútbol como antes, cuando era un obsesión, pero sigue siendo el mismo técnico que busca soluciones todo el rato. En Real Madrid vio a su equipo sin vuelo, como cortado ante el rival y no quiere que se repita. No es tanto una forma de jugar, un cambio táctico o de jugadores, sino el modo de afrontar el choque: «Tendremos que ejecutar nuestro plan mejor que en la ida. Deberemos crear más ocasiones para involucrar más a nuestros delanteros y controlar las transiciones», contaba el entrenador del Manchester City.

El curso pasado el Manchester dominó la eliminatoria más minutos que el Real Madrid, pero los de Ancelotti fueron más decisivos cuando había que serlo. Y mostraron más temple, más capacidad para dominar el escenario y la presión. Son esas cosas las que definen partidos de este calibre y puede que lo sucedido, la remontada heroica, del Real Madrid haya dejado una cicatriz que aún se nota en la piel de los futbolistas de Guardiola. El choque de vuelta, pues, es una cuestión de fútbol, pero también de mentalidad. Aunque hay una diferencia sustancial respecto a la eliminatoria del año pasado. El City juega la vuelta en casa: «Tendremos que hacer una gran actuación para eliminar al Madrid. Si no lo hacemos, será muy complicado. Tengo la sensación de que cuando jugamos en casa estamos más liberados. Espero que juguemos como lo sabemos hacer. He perdido más semifinales de Champions de las que he ganado, así que sé a lo que me enfrento»

La reflexión más feliz de Guardiola

Ganar en Europa empieza a ser una obsesión. El Madrid ya pudo con él cuando estaba en el Bayern y el año pasado fue increíble. «Hemos ganado todos los títulos menos la Champions. No podemos negar que la queremos», continuaba Guardiola. «Claro que la queremos, es nuestro deseo. Tendremos que ser inteligentes. Nadie nos puede asegurar que en el futuro estaremos aquí. Tenemos que estar juntos, defender, sufrir en los malos momentos, apoyarnos. Si hacemos todo esto, lo haremos».

Si hace muchos cambios, si inventa cosas de repente, eso podría interpretarse mal por sus futbolistas y Pep quiere la mayor normalidad posible, porque así es como le ha ido bien a su equipo esta temporada: «No puedo dar pistas sobre la alineación. No penséis que voy a hacer nada raro, no estoy rompiéndome la cabeza. Vamos a hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos suficientes armas para ganar».

Además, dejó una reflexión acerca de su legado en el Manchester City, aunque no gane la Champions: "Lo han pasado de puta madre durante muchos años. Y el legado es que la gente recordará que marcamos muchos goles, que nos metieron pocos y que ganamos muchos títulos. En estos años aquí me lo he pasado teta. Es como un buen libro. Y quizás en Europa la gente no ve nada de esto, pero aquí se lo han pasado genial. Esto es un legado".

Por último, ha asegurado que el secreto del Real Madrid son los futbolistas que tiene: "No lo sé, si lo supiera intentaría copiar el método. Si el Madrid ha conseguido lo que ha conseguido es porque tenía jugadores de altísimo nivel. De la misma forma que cuando la ganamos con el Barça era porque teníamos jugadores de mucho nivel”.