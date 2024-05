Así fue la bronca de Al-Khelaifi a Mbappé: "¡No dejas ni un duro y legitimas la Superliga!"

La relación entre Kylian Mbappé y Al-Khelaifi no es buena desde hace tiempo pero su salida del PSG le ha dado la puntilla. Aunque se quiso vender que la salida de Mbappé del PSG no iba a doler en el club parisino, la verdad es que no lo están llevando nada bien. Según publicó Le Parisien la semana pasada, el futbolista y el presidente Al-Khelaifi tuvieron una tremenda bronca en una despacho del estadio.

El máximo mandatario del PSG quiso pedirle explicaciones por no despedirse de él ni del Emir de Qatar en su vídeo en el que se acordaba de todo el mundo, desde antiguos entrenadores a trabajadores."Fue una afrenta a Nasser Al-Khelaïfi, que le había ofrecido el contrato más lucrativo de la historia del fútbol en 2022. Este conflicto tuvo un nuevo episodio el domingo", decía Le Parisien.

"Deseoso de obtener aclaraciones sobre el hecho de que no le había mencionado en su vídeo, el Presidente insistió en organizar una reunión. El encuentro tuvo lugar finalmente en el Parque de los Príncipes, poco más de una hora antes del partido contra el Toulouse. Las dos personalidades se recluyeron en una sala, lejos de miradas y oídos indiscretos. Las cosas se calentaron rápidamente. La explicación se convirtió rápidamente en un enfrentamiento", contaba el periódico acerca de lo que sucedió antes del encuentro. No fue una reunión sencilla. "Las paredes temblaron", afirmaba el periódico francés que más información maneja del PSG.

"No se puede salir libre..."

Ahora, el contenido de esa bronca ha salido a la luz con reproches muy directos por su fichaje por el Real Madrid. Según asegura 'L'Equipe', Al-Khelaïfi le habría dicho textualmente a Mbappé: “No dejas ni un duro y ¡Vas a legitimar la Superliga!”, aludiendo a que reforzando al Real Madrid ayudaba a que prosperara el proyecto.

Siempre según 'L'Equipe', el presidente le reprochó que no dejara dinero en las arcas parisinas, nombrando a Bellingham o Harry Kane como jugadores que sí lo han hecho. "No se puede salir libre y reforzar a nuestro mayor rival. Todos los grandes jugadores, Bellingham, Kane, se van dejando dinero a su club", concluye.