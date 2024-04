El mensaje de Guardiola sobre Vinicius que sorprenderá a los madridistas

El Real Madrid tendrá este martes en su duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2023-2024 un problema añadido a la dificultad que entraña ya de por sí medirse al Manchester City inglés, al que recibirá en el Santiago Bernabéu con cuatro apercibidos, entre ellos el centrocampista inglés Jude Bellingham y el extremo brasileño Vinícius Júnior.

El conjunto madridista no sólo tendrá que tratar de sacar el mejor resultado posible ante el actual campeón de Europa para viajar más 'tranquilo' a la vuelta de la semana que viene sino que también tiene que evitar dejarse efectivos para el Etihad Stadium por cuestiones disciplinarias.

El 14 veces campeón de Europa recibirá al equipo de Pep Guardiola con cuatro jugadores en riesgo de suspensión como son Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouámeni. Los dos primeros se perfilan como titulares seguros y, sobre todo, el brasileño deberá ser cuidadoso.

El delantero, que vuelve a jugar más de tres semanas después con el Real Madrid, ha visto la tarjeta amarilla en sus últimos cuatro encuentros (Valencia, RB Leipzig, Celta y Osasuna) y tendrá que controlar sus emociones y su carácter con los rivales y con el colegiado para evitar amonestaciones innecesarias como la de sus últimos encuentros.

Junto a dos de los principales referentes para Carlo Ancelotti, también están apercibidos los franceses Tchouámeni y Camavinga, que igualmente podrían partir de inicio, aunque el primero está por ver si lo hará como central o en el centro del campo.

El Manchester City, en cambio, aunque está más acuciado por los problemas físicos de algunos jugadores, no tiene tantos problemas en este sentido, ya que su único apercibido para perderse la vuelta es el central portugués Rúben Dias.

A Guardiola le preguntaron si veia posible intentar sacar del partido a Vinicius para que viese una amarilla y así se perdiera el partido de vuelta.

El ex del Barcelona y enemigo público número uno de gran parte de la afición del Real Madrid contestó con sinceridad. "Nunca he dicho a un jugador mío que busque la amarilla del rival. Puedes preguntar a todos los que he entrenado", contestó el técnico