El Estado Islámico amenaza a los estadios donde se juegan esta semana los cuartos de la Champions

La propaganda yihadista, en especial la del Estado Islámico (Daesh, Isis), como parte fundamental de su estrategia global de implantar el terror, no cesa y hoy mismo, a través de su fundación Al Azaim, ha difundido un cartel en el que amenaza a cuatro estadios de fútbol de Londres, París y Madrid, bajo la consigna general de “matarlos a todos”. En dichos campos es donde se jugarán los cuartos de final de la Copa de Europa mañana y pasado.

No significa que esa amenaza no existiera ya porque está demostrado que los yihadistas atacan allí donde pueden para intentar cometer masacres, como ocurrió recientemente en una discoteca de Moscú. Contra este local no había una amenaza concreta y, sin embargo, fue el elegido por los asesinos. En medios antiterroristas se considera que a este tipo de propaganda hay que darle la dimensión precisa y no se puede olvidar que España se encuentra en un nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista, que ha estado reforzada durante la pasada Semana Santa.

Las grandes concentraciones de personas, como era el caso del club de la capital rusa, son denominados por los terroristas como “objetivos blandos” y son los preferidos por la gran repercusión mediática. Ya lo decía Abu Bark Baghdadi, el fundador de Isis, que un atentado en occidente valía por mil que se pudieran perpetrar en sus áreas de influencia, como Irak o Siria.

De todas maneras, la amenaza contra estadios de fútbol españoles no es nueva. Según investigaciones que obran en poder de la Audiencia Nacional, un detenido por la Guardia Civil en Barcelona en julio de 2020, Mohamed Yassin Amrani, tenía la intención de atacar el Camp Nou con un dron cargado de explosivos en un partido que disputaban el Barcelona y el Real Madrid, tal y como adelantó LA RAZÓN en su día. Cuando fue llevado a juicio aceptó una condena de tres años, por lo que probablemente se encuentre ya en libertad.

En su declaración ante la Guardia Civil y con asistencia de abogado, que ratificó después ante el juez, confesó que fue captado a través de las redes sociales por un tal Mohamed Nadir, residente en Irak que le introdujo en las redes sociales yihadistas y que le propuso, para “redimir sus pecados anteriores”, perpetrar una acción terrorista consistente en la utilización de un dron con una carga explosiva adosada al mismo que se lanzaría sobre el estadio del Barcelona y haría estallar en su interior.