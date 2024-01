Así reaccionó el Atlético la última vez que le tocó hacer el pasillo al Real Madrid

El Real Madrid goleó al Barcelonaen la final de la Supercopa con un excelente Vinicius y Nacho Fernández se estrenó este domingo levantando un título como capitán del Real Madrid, tras la victoria en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona (4-1), y suma ya 24 como jugador del conjunto blanco, a uno del récord compartido por el francés Karim Benzema y el brasileño Marcelo Vieira. "Tengo los pelos de punta. Ha sido una semana dura con dos partidos complicados. Un sueño hecho realidad levantar el primer título como capitán, es especial", señaló Nacho en Movistar+ tras el encuentro.

Eso significa que el Real Madrid ha ganado el primer título del año y que el rival en su próximo partido podría hacerle el pasillo como señal de respeto. El próximo partido es en el Metropolitano, contra el Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid no ha confirmado si realizará el pasillo al Real Madrid y probablemente no diga nada. Sin embargo, la tendencia reciente sugiere que el Atlético podría optar por no hacerlo. En mayo de 2022, cuando el Real Madrid visitó el Metropolitano como campeón de Liga, el Atlético se negó a hacer el pasillo. El pasillo es una tradición en el fútbol español que consiste en rendir homenaje al equipo que acaba de ganar un título, pero no es una obligación. En el pasado, el Atlético ha hecho el pasillo al Real Madrid, como en 2014 cuando ganaron la Supercopa.

Sin embargo, la relación entre los dos equipos de la capital y la percepción de algunos aficionados del Atlético de que el pasillo puede ser una forma de humillación, sugieren que el Atlético podría optar por no hacerlo en esta ocasión.

Es importante recordar que la decisión final sobre si hacer el pasillo recae en el Atlético de Madrid. Aunque la tradición del pasillo es respetada por muchos, no es una regla oficial y los equipos tienen la libertad de decidir si participan en ella o no. La última vez hasta se indignó por la posibilidad de hacerlo. "Algunos quieren convertir lo que nació como un gesto de reconocimiento al campeón en un peaje público que deban pagar sus rivales, impregnado además con aroma a humillación. Bajo ningún concepto el Atlético de Madrid va a colaborar en este intento de escarnio en el que se olvidan por completo los verdaderos valores del deporte y se fomenta la crispación y el enfrentamiento", llegaron a decir desde el Atlético "Hemos protagonizado varias situaciones similares en los últimos años tras conquistar diferentes títulos, entre ellos dos Ligas, y en algunas ocasiones se produjo algún tipo de homenaje por parte del equipo rival hacia nuestro equipo campeón y en otras no, pero nunca se generó una expectación ni una polémica tan exagerada y artificial como la que estamos viviendo las últimas semanas".