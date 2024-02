El Atlético sin Griezmann y el Athletic Club rezando por sus laterales izquierdos en la vuelta de semifinales de Copa

La previa de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid no va a ser la de la típica de la especulación, el clásico juego de Griezmann sí, Griezmann no; de esperar hasta el último momento para saber si la estrella del conjunto madrileño puede participar. La de no querer dar pistas al rival y empezar ahí la batalla psicológica. El atacante francés tampoco se entrenó el último día por el esguince de tobillo que sufrió ante el Inter en la Champions y el Cholo Simeone zanjó la cuestión: Griezmann no. "Antoine no va a participar en el partido, necesitamos que se recupere bien. Hizo un grandísimo esfuerzo para intentar estar a disposición, y nada, con la tranquilidad de saber que los compañeros que van a entrar por él intentarán hacerlo de la mejor manera", aseguró el técnico rojiblanco.

"No me imaginaba tener a Antoine en el partido, tenía en mente otra situación de juego"

"No me imaginaba tenerlo para este partido, más allá del gran esfuerzo que ha hecho para estar con el grupo, así que ya tenía en mente otra situación de juego", añadió. "Desde luego es un gran jugador, un futbolista que además acostumbra a marcarnos goles. Los dos últimos partidos no lo ha hecho, pero normalmente nos hace daño. Es una baja significativa para ellos", concede Ernesto Valverde, preparador del conjunto vasco.

Los números de Griezmann contra el Athletic Club

Griezmann ha jugado 32 veces contra el Athletic Club, entre la Real Sociedad, el Barça y el Atlético. Como rojiblanco son seis tantos en 16 apariciones. El curso pasado, los dos partidos de Liga acabaron 1-0 para el conjunto de Simeone, y ambos tantos fueron de la estrella gala. El sustituto natural parece que será Correa, que acompañará a Memphis o Morata, o cambiar otra vez la posición de Llorente.

El Athletic Club tiene una preocupación menos en el rival, pero una más en su alineación también por culpa de las lesiones. Yuri cayó el último día contra el Betis, y su sustituto, Lekue, también está entre algodones. Con ellos sí va a haber que esperar hasta el último momento para saber si pueden participar. La alternativa que tiene Valverde es Imanol García de Albéniz, que no está contando mucho esta temporada después de volver de su cesión al Eibar. Su experiencia son seis partidos en Primera: cinco en Liga y uno en Copa. También en la defensa está entre algodones Yeray por un esguince de tobillo. Por tanto, un equipo se preocupa por su ataque y otro por su defensa.

En lo que no habrá especulación seguro, al menos en el arranque, será en el juego, pese a que la eliminatoria está ahora 1-0 para el Athletic Club, después de su triunfo en el Metropolitano por 0-1, dejando la racha de los colchoneros como locales en 28 partidos sin perder (26 triunfos y dos empates). "El resultado no condiciona porque en una jugada ya está igualado. Es un equipo que en San Mamés nos ha castigado durante años, aunque este año les ganamos en Liga", dijo Valverde. Los dos entrenadores coincidieron en señalar una virtud de su rival: la intensidad. "Habrá que hacer lo que el partido te demande. A veces uno imagina un partido y sale otro porque lo ejecutan personas que se comportan individualmente dentro de un colectivo. Y si esa persona individualmente hace cosas buenas para el colectivo, puede acercarse a suceder lo que te imaginas; pero cuando lo individual no pasa, se rompe lo colectivo. Si ellos salen a presionar y nosotros tenemos una buena salida de juego, progresaremos y no saldrá su plan; y si nosotros presionamos alto y pueden lanzar a los velocistas que tienen en campo nuestro, no saldrá nuestro plan. Lo que tiene de bonito el fútbol es que es muy cambiante», analizó el Cholo.

40 años después

El Athletic Club persigue un título que ha acariciado los últimos años, pero nunca lo ha podido agarrar. En el siglo XXI ha disputado cinco finales, y no logró ganar ninguna. En la que más cerca estuvo fue en la de 2020 (disputada en 2021 por la pandemia), en la que perdió 1-0 contra la Real Sociedad. Desde 1984 lleva la Gabarra esperando para celebrar el título. "Siempre se dice que a la Copa se le da mucha importancia en Bilbao, pero yo creo que se le da mucha importancia en todas partes. Los del Mallorca y los de la Real Sociedad ayer [en la otra semifinal] le daban mucha importancia también. Estamos ante un partido que queríamos jugar a principio de temporada y ya está. Presión en el fútbol siempre ahí", analizó Valverde, que dice encontrarse «tranquilo». Como jugador la ganó en 1990 con el Barcelona.

Dos caminos del Atlético para un título

En el Atlético la Copa es el camino más rápido que tiene para intentar conquistar un título este curso. A trece puntos del liderato en la Liga, los torneos del KO son una opción, aunque debe remontar en ambos. La primera bala es hoy en San Mamés y la otra es en la Champions contra el Inter (otro 1-0, pero la vuelta es en casa), encuentro en el que sí se espera a Griezmann. "Cuando uno está en una semifinal sabe la responsabilidad que tiene por él, el club y la afición", dice el Cholo.