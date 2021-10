El día que Marcos Llorente nació por segunda vez

Fútbol

El partido contra el Liverpool sabe a principio para Marcos Llorente. En Anfield nació por segunda vez como futbolista transformado en goleador y héroe salido del banquillo. Parece que ha pasado una vida entera, pero desde aquel partido del 11 de marzo de 2020 ha recorrido poco más de año y medio y una pandemia de covid que lo cambió todo.

Marcos apareció aquel día para remontar el partido contra el que era el campeón de Europa y para olvidarse del mediocentro posicional que había sido antes. Liberó su potencia física y se encontró con el gol. Y con ello Simeone ganó un futbolista, determinante, además de una solución para cualquier emergencia.

«Fue un partido que me marcó. Me lo llevaré a la tumba como el mejor de mi vida. A raíz de esa noche todo cambió para mí. También tuve la oportunidad de ir con la selección española. Fue un punto de inflexión. La clave fue no venirse abajo pese a tener muchos meses con pocos minutos: tener en la cabeza esa positividad», reconocía hace unos días en una entrevista concedida a la cadena Ser. Desde entonces, Marcos ha jugado de interior, de mediapunta, de segundo delantero, de extremo y de lateral. De cualquier cosa menos de mediocentro. Se ha hecho imprescindible para el Cholo y necesario para Luis Enrique en la selección.

Para la Eurocopa lo convocó como lateral derecho y para la Liga de Naciones lo había llamado como delantero, aunque una lesión lo dejó fuera de la competición antes de empezar. Cambió el viaje a Milán con la Roja por unas vacaciones en Mallorca. Y ahora apura la recuperación para poder estar en el compromiso del Metropolitano contra el Liverpool. Ya trabaja con el grupo y Simeone cuenta con él, aunque no se atreve a asegurarlo. «Tenemos un entrenamiento antes del partido para ver la evolución de Giménez, de Llorente y de Cunha y la expectativa es que puedan participar todos», afirma el entrenador rojiblanco. Marcos sufre una lesión muscular y el Cholo no quiere correr demasiados riesgos.

Después de 17 días sin jugar, el Atlético tendrá que afrontar seis partidos en el mismo periodo de tiempo. Demasiada carga para los futbolistas, aunque Llorente es un superdotado físicamente y un ejemplo en el cuidado de su cuerpo, desde la alimentación al descanso. Algo que ya hacía su padre, Paco Llorente, cuando era futbolista profesional. Por algo le llamaban el «Lechuga» en el vestuario del Real Madrid.

Marcos fue el primero de los futbolistas españoles en utilizar las camas especiales de la marca Hogo, que no sólo usa en su casa sino que también trasladó a la concentración de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas durante la Eurocopa.

La alimentación es otra de sus obsesiones, aunque no tanto como parece. «También como patatas fritas y chocolate», dice. Aunque durante la lesión se ha cuidado especialmente en ese aspecto. Llorente fue la temporada pasada uno de los principales responsables de que el Atlético consiguiera el título de Liga. Marcó doce goles en el campeonato y dio once asistencias, lo que le convirtió en el segundo máximo goleador, por detrás de Luis Suárez, y en el mejor pasador del equipo.

Sin embargo, esta temporada todavía no se ha estrenado ante la portería contraria y tampoco ha dado ningún pase de gol. La llegada de futbolistas de ataque como Griezmann y Matheus Cunha lo ha alejado del área y en muchos partidos ha tenido que jugar como lateral derecho. El Atlético echa de menos su aportación, aunque en Europa su contribución fuera mínima, apenas un gol antes de que el equipo cayera eliminado ante el Chelsea.

El actual campeón de Europa es uno de los equipos que Simeone pone de ejemplo. «Chelsea, City y Liverpool están transitando por un periodo de juego fantástico. Ver jugar a cualquiera de los tres me da placer. Ver al Liverpool me gusta», admite Simeone. «El regreso de Van Dijk le dio la seguridad que la temporada pasada no pudo tener con otros futbolistas», añade. El neerlandés cambió el equipo cuando llegó hasta llevarlo a ser campeón de Europa. Fue tan importante en ese título como el tridente que forman en ataque Salah, Mané y Firmino.

La aparición de Marcos Llorente en el Atlético provocó algo parecido hace dos temporadas cuando demostró ser un goleador de garantías. Hoy, en el Metropolitano y de nuevo contra el Liverpool, espera otro renacimiento.