Simeone, en manos de su enemigo

Fútbol

«No entiendo que con la calidad que tienen, jueguen el fútbol que juegan. Podrían jugar buen fútbol, pero prefieren quedarse atrás y contraatacar», dijo Jürgen Klopp después de que el Atlético eliminara al Liverpool de la Liga de Campeones en marzo de 2020. Después llegaron el confinamiento y una guerra sin final entre Klopp y Simeone.

«Me doy cuenta de que soy un mal perdedor, especialmente porque los chicos han hecho un gran esfuerzo contra jugadores de clase mundial, que defienden con dos líneas de cuatro», añadió Klopp aquel día

«Estaba enfadado, decepcionado y nos teníamos que centrar en el fútbol en extrañas circunstancias. Son muy buenos y se defendieron con todo. Simeone está acertando en todo, han ganado la Liga... No podría respetar más lo que hacen. ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Prefiero un estilo de juego diferente», aseguró Klopp antes del primer enfrentamiento de esta temporada, pero no suavizó el enfado de Simeone, que se hizo visible en los dos enfrentamientos que han tenido el Liverpool y el Atlético esta temporada en la Liga de Campeones. La costumbre de Simeone de no saludar después de los partidos hizo que la tensión no se rebajara.

El Cholo no quiso hacer comentarios sobre su relación con el técnico del Liverpool, que ahora tiene el futuro del Atlético en sus manos. Una victoria de los ingleses haría más sencilla la continuidad del Atlético en la Liga de Campeones, pero Klopp no parece muy preocupado por lo que suceda en el partido contra el Milan. Su equipo ya es primero de grupo, ha conseguido más puntos y ha marcado más goles que sus tres rivales y puede permitirse reservas jugadores.

«Es posible que los jugadores que vuelven de una lesión tengan unos minutos. Lo bueno de la Liga de Campeones es que podemos cambiar cinco veces, es útil y lo aprovecharemos. Tenemos que rotar y rotaremos», advierte el preparador alemán. «El departamento médico me mataría si vuelvo a apostar por el mismo equipo otra vez, así que haré cambios. Si se hacen cambios, obtienes piernas frescas y si tienes piernas frescas tienes niveles de energía más altos», dice.