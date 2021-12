El dudoso futuro de Joao Félix en el Atlético

«Yo siempre entiendo todo», dice Simeone cuando le preguntan por la posible salida de Joao Félix en el mercado de invierno. El portugués no acaba de hacerse un hueco en la alineación del Atlético. El partido del pasado 28 de octubre contra el Levante fue el último que disputó como titular. Más de mes y medio sin aparecer entre los elegidos desde el comienzo que merman la paciencia del futbolista.

«Estoy abierto a todo y lo más importante es el equipo, donde Joao es una pieza importante», explica el entrenador del Atlético. Y para que lo sea aún más le pide «actuaciones como la que tuvo el otro día en el Bernabéu, en los treinta o treinta y cinco primeros minutos del segundo tiempo de los 45 que disputó». «Un gran segundo tiempo en el que mostró todo el talento que tiene. Ojalá lo repita más veces, porque, evidentemente, es el futbolista que necesitamos», añade.

El esquema se repite en las tres temporadas que lleva Joao Félix en el Atlético. Empieza siendo un jugador importante en las alineaciones del Cholo para ir perdiendo terreno poco a poco y acabar saliendo desde el banquillo en la mayor parte de los partidos. No jugó, por ejemplo, en Oporto, donde el Atlético se jugaba su futuro en Europa.

«He hablado muchas veces con él. No tengo nada que explicarles a ustedes [los medios] por lo que entiendo de puertas para adentro de lo que hay que trabajar», dice Simeone. «Lo que sí veo, como ustedes, es que es un futbolista muy bueno. Le pasa un poco lo mismo en la selección de Portugal, donde muchas veces no empieza y sí termina jugando el partido. No hay mucha diferencia en lo que le pasa en Portugal y aquí con nosotros en este momento. Tendrá que mejorar, demostrar en el campo la valía que tiene y, a partir de esa valía demostrada, está claro que los entrenadores queremos ganar», asegura.

En los últimos compromisos de la selección portuguesa, cuando se jugaba la presencia en el Mundial, apenas ha tenido presencia. No fue convocado contra Luxemburgo, jugó quince minutos contra Irlanda y siete contra Serbia en el partido que mandó a los portugueses a la repesca.

De momento, Simeone se conforma con «hacer mejor a Joao y a los otros chicos».