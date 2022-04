Las cifras que hacen de Joao Félix el nuevo líder del Atlético

Joao Félix ha marcado seis goles en los últimos seis partidos de Liga. Y si no marca, también está preparado para dar el último pase, como sucedió en Vallecas para que marcara Koke el gol de la victoria.

Al portugués le ha costado encontrar su sitio en el campo, pero se ha convertido ya en el líder del Atlético sobre el césped. La situación se ha repetido todas las temporadas desde que llegó. A un comienzo ilusionante le sucedió un bajón hasta que acabó convirtiéndose en un jugador de segunda línea. Un futbolista de acompañamiento.

Pero esta temporada está dando el salto hacia lo que se esperaba de él. No es sólo los goles que marca sino cuándo. Es habitual que marque siempre el primero del equipo, el que le sirve para comenzar a asegurar las victorias.

«Es un jugadorazo, uno de los mejores jugadores que hay en la liga española. Al final terminó imponiéndose en base a su calidad, a su atrevimiento, en base a lo que genera para ganar los partidos, esos jugadores son los que te hacen ganar los partidos, además de disfrutarlo. Si juega el Atlético de Madrid estás esperando que reciba la pelota Joao Félix para ver qué hace. Eso ha ocurrido toda la vida con los grandes jugadores», explica Ángel Cappa.

«Mi suegra, que era fanática del Real Madrid, me contaba jugadas de Di Stéfano, de Puskas, de Gento, eso es lo que queda, lo que queda es la emoción. Lo decía Machado: “Yo me quedo solamente con la emoción de las cosas y se me olvida todo lo demás’'», añade el ex entrenador.

Joao Félix siempre transmite la sensación de poder crear algo diferente, algo distinto a lo que son capaces de hacer sus compañeros. Y le ha añadido el gol. Este curso suma diez goles entre todas las competiciones. También marcó el primero contra el Manchester United en el partido de ida en el Metropolitano.

«Es un jugador excepcional. Para eso lo fichó el Atlético y pagó una cantidad de dinero que se supone siempre paga el Manchester City», dice Guardiola. «Y si pagó esa cantidad de dinero es porque es muy buen jugador. Y claro que lo es», añade el entrenador del Manchester City.

Joao, con diez goles, ya ha igualado su mejor marca goleadora desde que llegó al Atlético de Madrid. Tiene tiempo para superarla, pero aún está lejos de igualar los 20 que marcó en la media temporada que jugó con el Benfica y que llevó al Atlético a pagar 126 millones por su fichaje.