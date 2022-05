Al finalizar el último y enésimo esperpento del Atlético de Madrid en forma de partido de fútbol, esta vez haciendo el ridículo en San Mamés, José María Giménez anticipó que la plantilla no tiene la más mínima intención de hacer el pasillo al Real Madrid en el derbi del próximo domingo en el Metropolitano. Su argumento, defender a una afición que en su mayoría no quiere verse humillada por el eterno rival. Es cierto que el acto en sí, nacido hace décadas, tiene como fin homenajear al campeón de la competición, pero la rivalidad del deporte y el mundo de confrontación en el que vivimos hoy en día, han hecho que esas buenas intenciones pasen a la historia. Actualmente sólo se pretende buscar la humillación de quien lo hace. Basta con ver estos últimos días, las cábalas de la caverna mediática con el calendario para calcular si le tocaría pasar el mal trago al equipo de Simeone, o leer los artículos de la central lechera buscando, desde la mala fe y la falta de humildad que les caracteriza, abrir un debate que no debería existir.

El pasillo tendría que ser un gesto surgido de manera natural, sin preparación y sin expectación, pero nunca con el fin de recibir el aplauso de quien crees inferior. Dicho esto, la dura realidad es que el Atlético lleva haciendo el pasillo al Real Madrid 34 jornadas. El paseo militar del equipo de Ancelotti en la competición local tiene mucho que ver con la nefasta temporada rojiblanca, que no sólo ha sido incapaz de defender con honor el título de campeón, sino que va a sufrir más de lo que debería por meterse entre los cuatro primeros. Y eso si se termina metiéndose en una lucha en la que están implicados cinco equipos (Sevilla, Barcelona, Atlético, Real Sociedad y Betis) y sólo hay sitio para tres.

Giménez y compañía deberían preocuparse de no homenajear al Real Madrid una vez el árbitro pite el inicio del partido en el Metropolitano y no tanto antes, porque como continúe tan inoperante las tres semanas que quedan de campeonato, el pasillo se lo terminarán haciendo al Betis y a la Real Sociedad. Que los árboles no nos impidan ver el bosque, porque el pasillo ya está hecho desde hace bastante tiempo. La temporada del Atlético de Simeone no hay por dónde cogerla.