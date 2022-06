El “postureo del año”, la partida de ajedrez de Simeone con su hijo Giovanni

Una foto de una partida de ajedrez entre Diego Simeone y su hijo Giovanni, que este año ha jugado en el Verona, ha desatado multitud de comentarios en Twitter. Pero ninguno tan destacado como el del tuitero @JorgeKosky que ha explicado detalladamente los errores de los Simeone durante su partida.

“Foto postureo del año para parecer listos jugando al ajedrez. El tablero está mal puesto y Simeone juega sin rey”, ha explicado. En la esquina inferior derecha siempre debe haber una casilla blanca y el padre y el hijo tienen una blanca ha añadido después. Y el rey del Cholo, efectivamente, se echa de menos sobre el tablero.

Foto postureo del año para parecer listos jugando al ajedrez. El tablero está mal puesto y Simeone juega sin rey. 😂 https://t.co/hfyUt1hcjv — Jorge Ramírez (@jorgekosky) June 25, 2022

Han sido muchas las cuentas que han entrado después a comentar la jugada. La mayoría de ellas comenta en tono de broma que sin el rey es imposible que haya jaque mate, por lo que el Cholo no puede perder la partida. En realidad porque la ha perdido ya. Otros se refieren a la posición de los peones de Giovanni Simeone, que tiene a tres alineados.

“Lo tiene bastante difícil, sí. Pero como no le pueden dar jaque mate, el Cholo aguantará hasta que se quede sin piezas. “Pieza a pieza hasta la derrota final”, ha respondido @JorgeKosky en otro comentario, en un juego de palabras con el famoso partido a partido del entrenador del Atlético. ”Según las piezas que quedan, ha intentado jugar al ataque y, como no está acostumbrado, está recibiendo una paliza. ¡Maldito ajedrez en el que no puedes estar sin mover!”, ha añadido después. El conservadurismo del Cholo llega hasta el ajedrez.

“Excelente “Apertura Española” manteniendo al rey a salvo escondido en Dubai”, dice el comentario de otro tuitero. “El Cholo ha perdido la partida (no tiene rey) y no se ha enterado. El hijo la ha ganado y tampoco. Se prevé partida larga”, asegura otro.

El Cholo ha perdido la partida (no tiene rey) y no se ha enterado. El hijo la ha ganado y tampoco. Se prevé partida larga. — jupaca63 (@jupaca63) June 26, 2022

También hay alusiones a la derrota del Atlético en la final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en Lisboa en 2014 con el famoso gol de Sergio Ramos en el minuto 93. “Simeone luchando incluso tras haber perdido la partida (no tiene rey). Puro espíritu cholista. Es como si... yo que sé... como si luchas hasta empatar en el minuto 93 de la prórroga en una final de Champions que ibas perdiendo”.

“Y con el tablero al revés. Es como si estuvieran atacando contra Oblak”, dice otra de las respuestas.