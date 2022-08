Las imágenes del grave enfrentamiento de Mario Hermoso con aficionados del Atlético en el Metropolitano: intervino la Policía

Hay nervios en el Atlético de Madrid, generados por la derrota por 0-2 frente al Villarreal en su campo. Una derrota inesperada tras la victoria en el primer encuentro de LaLiga contra el Getafe.

El equipo de Diego Pablo Simeone vio rebajada la euforia por un ‘submarino’ que también había arrancado bien. Los de Unai Emery, con una larga pretemporada por su intento de acceder a la Conference League con la vuelta ante el Hajduk Split el jueves, pusieron contra las cuerdas al Atlético como aún no habían sufrido.

La primera parte fue amarilla, pero el gol les llegó cuando mejor estaba el rival. El Atlético no tuvo esta vez la pegada de Álvaro Morata ni la chispa de Joao Félix y, en un error de Nahuel Molina, Yeremy Pino hizo el 0-1. El fondo de armario rojiblanco fue capaz de dar la vuelta al encuentro en la segunda parte.

Griezmann, Correa y Cunha confirmaron que el ‘Cholo’ tiene mucho donde elegir, pero Rulli hizo un par de intervenciones de mucho mérito. En el último minuto, Gerard Moreno finalizó una contra letal para hacer el 0-2 que da seis de seis puntos al ‘sumbarino’ y deja con tres a un Atlético donde baja la euforia demasiado pronto.

Después del partido, como ocurre con todos los equipos, los suplentes han salido a entrenar y es cuando han empezado los problemas entre un grupo de aficionados que aún estaban en el campo y Mario Hermoso, que estaba ejercitándose.

Mario Hermoso siempre en mi equipo pic.twitter.com/FHcMwzw8wv — BNZ (@benzorcde) August 21, 2022

Según la Cope, ha habido un enfrentamiento de varios jugadores y el más vehemente ha sido Mario Hermoso, que como se ve en las imágenes, ha querido incluso saltar a la grada para enfrentarse a ellos y ha tenido que llegar la policía para poner orden. Según parece, los aficionados han empezado a insultar a los jugadores y Hermosos les ha dicho que: “Así no”. A partir de ahí han empezado a caer mecheros y botellas y el defensa rojiblanco ha ido a saltar a la grada, lo que podía haber tenido graves consecuencias.

Estaban todos de los nervios. Hasta la celebración del gol de Gerard Moreno ha sentado mal. Después, él lo ha explicado: “Se lo han tomado mal. Quien me conoce sabe que no falto al respeto. Siempre hago la celebración mirando a la cámara para mis hijas. Si se han molestado, perdón. No he hecho nada para ellos (los aficionados del Atlético). Si lo quieren tomar así no puedo hacer nada. Estoy muy contento porque hemos ganado y he podido participar”, explicó a ‘Dazn’.

“Nunca he faltado al respeto a ninguna afición y nunca lo voy a hacer. Quien me conoce sabe que celebro así los goles. Estoy muy tranquilo porque no he hecho nada. No estoy preocupado. Hemos ganado, estoy muy feliz”, insistió el atacante, que admitió que le ha “costado mucho” a su equipo ganar al Atlético de Madrid.

“El Atlético es un gran rival. De los favoritos para pelear la Liga y la plantilla que tienen. Veníamos con el objetivo de ganar y lo hemos conseguido”,