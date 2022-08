El jugador que más preocupa a Simeone

El Atlético se juega el liderato contra el Villarreal. Algo así podría decirse si la temporada estuviera más avanzada y los equipos hubieran terminado la jornada anterior igualados en la cabeza de la clasificación. Pero sólo es el segundo partido de la Liga y las preocupaciones de Simeone son otras, como mantener el 1 de septiembre la plantilla que tiene ahora. Al menos, en sus jugadores fundamentales, como Antoine Griezmann.

«He hablado muchísimo con él. Es un jugador muy completo, que conoce lo que queremos y que ya el año pasado ha jugado algunos espacios de partidos en esa función [de interior izquierdo] y que lo vemos adaptable, porque tiene visión de juego y nos permite jugar con un jugador más ofensivo de mitad de cancha hacia adelante», dice Simeone del francés. «Ojalá siga con nosotros. Todos sabemos lo que le aprecio y lo que le quiero, como el jugador importante que es para el equipo y para el grupo. Ojalá pueda seguir en la línea de la pretemporada y del inicio ante el Getafe», añade.

Griezmann no fue la temporada pasada la solución deportiva que esperaba el Cholo y esta temporada se ha convertido en un problema económico para el Atlético. Si juega un mínimo de partidos no muy difícil de alcanzar, el club rojiblanco tendrá que abonar 40 euros por su traspaso al Barcelona. Así figura en el contrato de cesión firmado el verano pasado.

Pero Griezmann ya no es imprescindible en el ataque. Volvió a marcar en Getafe, en el estreno en Liga, pero no marcaba desde el día de Reyes en un partido de Copa contra el Majadahonda. Y no conseguía un gol en Liga desde el 28 de noviembre de 2021 contra el Cádiz. Casi nueve meses son demasiados para un jugador del que se esperaba que fuera la referencia ofensiva del Atlético.

Ese lugar ahora en el Atlético está reservado para Álvaro Morata y para Joao Félix. El internacional español marcó los dos primeros goles en Getafe y el portugués dio las tres asistencias del partido. Por eso Simeone intenta buscar acomodo en otra posición, como hizo antes con Lemar. El Cholo mantiene toda la confianza en Griezmann.

Alineación probable del Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Witsel, Reinildo, Carrasco; Llorente, Koke, Lemar; Joao Félix, Morata.

Alineación probable del Villarreal : Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Capoue; Yeremy Pino, Coquelin; Gerard Moreno, Jackson o Morales.