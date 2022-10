La explicación de Simeone a la suplencia de Joao Félix

A Joao Félix no le sentó bien quedarse sin jugar contra el Brujas. Estaba calentando el delantero portugués para entrar en el campo, pero su entrenador prefirió a Witsel para reforzar el centro del campo. Joao se quitó el peto y lo lanzó antes de volver a meterse en el banquillo.

“Pensamos en terminar el partido con Cunha en la derecha, Joao en la izquierda y Morata arriba, pero veía que ellos tenían fuerza para contragolpear por la ansiedad que nos estaba generando querer ganar el partido. La fortaleza en el medio campos nos podía dar más seguridad. Para sostenernos entró Axel [Witsel]. Salió bien para seguir teniendo ocasiones de ataque, controlando al rival y manteniendo el equilibrio para no perder el partido y quedar fuera de la Champions”, explicó Simeone.

El preparador rojiblanco no quiso comentar la actitud del portugués cuando tuvo que regresar al banquillo. “De lo posterior no he visto nada y no tengo nada que opinar”, añadía el Cholo.

Joao Félix, que empezó la temporada como titular junto a Morata ha ido perdiendo el sitio en el equipo a medida que se aclaraba la situación contractual de Griezmann y que Correa aprovechaba los minutos que le da su entrenador.

“Yo trato de seguir la forma de cada uno de ellos. Antoine estaba jugando mucho tiempo de mediocampista y nos daba bastante en el medio campo, pero él es delantero. Ve mejor que ninguno, tiene calidad, tiene juego y eso nos genera que pueda estar acompañado por un montón de futbolistas. Después están Álvaro [Morata], Joao [Félix], Cunha y Correa, que pueden jugar entre ellos. Joao y Morata jugaron en Getafe, Cunha y Correa contra el Celta. Importa mucho el momento y trato de agarrarme a lo que puedo percibir de lo que tiene cada uno en el momento de los partidos”, explica Simeone.

Y lo que le ofrece ahora Joao Félix es menos de lo que le está ofreciendo el resto de delanteros. Ha pasado de formar la pareja de ataque con Morata en los primeros partidos de la temporada a ser el quinto delantero.

El futuro de Joao Félix sigue ligado al Atlético. “Estamos tranquilísimos”, dice Enrique Cerezo sobre el portugués. “Es un magnífico jugador y realmente todavía tiene que demostrar lo que es él, pero con el tiempo lo demostrará”, añade. “No tememos nada, es jugador del Atlético, un jugador magnífico y con un contrato muy largo. Estamos encantados con él y hay que tener en cuenta que hay gente que se adapta enseguida y otra que tarda más, pero creo que triunfará aquí con la mucha calidad y categoría que tiene”, asegura el presidente rojiblanco.