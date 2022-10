El Atlético, en manos de Jutglà

Ferran Jutglà jugó nueve partidos con el Barcelona la temporada pasada. Eran los primeros tiempos de Xavi en el banquillo, cuando todavía no habían llegado los fichajes que se le negaron a Koeman. Marcó dos goles y regresó al filial, donde acabó con 19 goles en 32 partidos y seis asistencias.

El diagnóstico era que el primer equipo le quedaba grande y el filial, pequeño y acabó saliendo camino a una liga pequeña y a un equipo de Champions. Y en el Brujas se ha convertido en una referencia. Ha marcado ocho goles y ha dado cinco asistencias en 14 partidos. Y el Atlético ya lo sufrió en la ida, cuando dio el primero y marcó el segundo.

El ex barcelonista ha marcado dos goles en tres partidos en la Champions y ha sido elegido el mejor del partido en los enfrentamientos contra el Oporto y contra el Atlético. Gracias a él, en gran parte, el Brujas ha ganado los tres partidos que ha disputado hasta el momento.

«Estoy muy contento con su rendimiento, está jugando a un nivel muy alto. Su personalidad me gusta mucho, su forma de adaptarse al equipo, de trabajar diariamente...», dice su entrenador, Carl Hoefkens. «Si va o no al Mundial no es asunto mío. Luis Enrique es un seleccionador muy bueno y tomará sus decisiones. Cada día está jugando mejor, aprendiendo mucho, todavía tiene que aprender mucho más y está mostrando muchas ganas de aportar cosas al equipo. Estoy muy contento con él», añadía cuando le preguntaron por una posible llamada de la selección para disputar el Mundial de Qatar.

Jutglà es la principal amenaza a la que se enfrenta el Atlético en un partido decisivo para su continuidad en Europa. El equipo de Simeone ganó el primer partido al Oporto y ha perdido los dos siguientes. Está en una situación parecida a la de la temporada pasada. Tuvo que ir a jugarse la clasificación a Oporto en la última jornada. Este curso se repite el escenario del último partido, pero el equipo rojiblanco tiene un punto menos que el año pasado a estas alturas, aunque los rivales no tienen el nombre de los del año pasado. En lugar del Milan y el Liverpool ahora son el Bayer Leverkusen y el Brujas los equipos a los que se enfrenta.

Ahora es último en el grupo, igualado a puntos con el Leverkusen y el Oporto, y a seis puntos del sorprendente líder que es el Brujas. «Nosotros sabemos de la importancia que tiene este partido, venimos de dos derrotas y necesitamos estar fuertes y hacerlo bien en el campo», admite Simeone.

El fantasma del Qarabag aparece cada vez que el Atlético se encuentra en una situación parecida en la Liga de Campeones. Es algo que se repite con demasiada frecuencia en las últimas temporadas, aunque por el momento el equipo del Cholo consigue sortear esa tercera plaza que ocupó en la primera fase en la temporada 2017/18 y que acabó ganando la Liga Europa.

Argumentos tiene para creer. «Tengo mucho respeto por Morata, Joao Félix, Griezmann... Son jugadores muy buenos», dice Hofkens, el técnico del Brujas.