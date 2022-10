Atlético de Madrid: la rutina, después del golpe

El Atlético trata de recuperarse del dolor que supuso la eliminación de la Liga de Campeones de la manera más cruel posible para recuperar la rutina de la Liga contra el Cádiz. «Partido importante y vamos a seguir centrados en el camino que llevamos del Sevilla para acá. No me cambia mi pensamiento, sigo pensando que el equipo está bien, que el equipo se siente más identificado dentro del juego. Estar fuerte, estar tranquilo y trabajar es lo que toca», asegura Simeone.

«Siento que tenemos que hacer un gran partido, tenemos que seguir trabajando, dando todo lo que damos desde que llegamos al club y no pienso en otra cosa que lo que tenemos por delante», añade el Cholo.

El Atlético es tercero en la Liga, el puesto que le corresponde por presupuesto, ese dato que tanto le gusta comparar al entrenador rojiblanco, pero está ya a ocho puntos del Real Madrid cuando solo se han disputado once jornadas.

La Liga es el consuelo que le queda a un equipo que ya no aspira a ser campeón de Europa, como sucedía hace años. Ahora el objetivo es pasar la fase de grupos y no se ha cumplido. «Sentimos la decepción de no haber llegado a uno de los objetivos de la temporada. Estuvimos en octavos de final en ocho oportunidades y en dos no. Esto sigue, tenemos la Liga por delante», afirma el entrenador del Atlético.

De fondo las dudas que genera ya su continuidad en el club. Las dudas no llegan a los dirigentes, pero el estadio ha dejado de cantar el «ole, ole, ole, Cholo Simeone» que ha sido la banda sonora en los últimos años del Calderón y en los primeros del Metropolitano. Pero no es algo que parezca preocupar al técnico argentino, que espera cambiar el ánimo de la grada en los próximos partidos. «Un gran escritor español decía ‘’no me importa lo que piensen de mí'’. Sé lo que doy, sé lo que entrego y, como en la vida misma, hay posibilidad de opinar, pero esto no termina hoy», advierte.

Tampoco quiere opinar el entrenador rojiblanco de Joao Félix. El futbolista portugués salió a celebrar el cumpleaños de su novia a una bolera después de que el equipo quedara eliminado de la Liga de Campeones. «Nada que opinar de su vida privada. Si tengo algo que decir, se lo diré a él. No hablo ni de Joao ni de Rodrigo [De Paul] ni de quien fuera. Trato de manejar de la misma manera las situaciones internas y a seguir trabajando», admite.

Joao Félix ha jugado solo trece minutos repartidos en los últimos tres partidos de la Liga de Campeones. En la Liga su situación no es mejor. Ha disputado 41 minutos entre los últimos cinco partidos. Y ha habido dos, uno de Liga y otro de Champions, en los que no ha disputado un solo minuto. «Tenemos un grupo de cinco futbolistas ofensivos que son muy buenos: Álvaro [Morata], Griezmann, Correa, Cunha y Joao y los cinco están con posibilidades de jugar», explica Simeone. Pero Joao Félix ahora es el quinto. Contra el Leverkusen entró en el minuto 87, pero eso no le impidió pedir a Carrasco que le dejara tirar el penalti. «La actitud es mucho más que una situación», dice el Cholo.