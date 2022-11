Un colaborador de El Chiringuito diseña una fórmula para que el Atlético despida a Simeone por la puerta grande

El posible adiós de Simeone está propiciando un debate sobre si es el momento adecuado para separar los camino entre club y entrenador El mítico agente de futbolistas, José María Petón, habló alto y claro sobre el técnico argentino en la tertulia del pasado jueves en El Chiringuito: “Los cabreos no me duran en el fútbol y los resultados malos al final se suelen olvidar. Periodos de éxitos tan enormes con un protagonista tan grande hay que medirlos de cara a futuro y mirar alternativas. Habría que plantearse un hasta luego entre Simeone y el Atlético”.

“El Metropolitano está deseando abrazar a Simeone. Habría que anunciar ahora el acuerdo de rescisión para que le puedan hacer un homenaje en cada partido hasta final de temporada”, indicó Petón.

Hay que recordar que este Atlético ha dado su peor versión en Europa de los últimos 12 años. Y es que, desde la temporada 2010/2011, no quedaba fuera de todas las competiciones europeas a estas alturas del año. Ahora bien, romper el contrato no es fácil. Pese a que no hay declaraciones públicas al respecto, la cláusula para echarle llega a los 14 millones de euros. Una cifra bastante alta que puede dificultar la desvinculación, pero el tener un sueldo de 20 millones beneficia al Atlético porque las pérdidas son menores.

El Chiringuito anunció hace unos días que Luis Enrique llegaría totalmente libre al Atlético de Madrid. El seleccionador siempre manifestó su intención de tomar una decisión sobre su futuro una vez termine el Mundial. Las sensaciones que hay es que a Luis Enrique le gusta el día a día en un club. Desde su llegada en 2018, siempre ha generado cierto ruido por tener una imagen tan vinculada al barcelonismo. Falta por ver quién sería su sustituto al frente del combinado nacional. El nombre de Marcelino García Toral es el que gana más enteros en este proceso de formación, aunque Emery gustaba mucho también ahora mismo es inviable.