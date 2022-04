La contundente respuesta de Koke a Guardiola por el planteamiento de Simeone

La confrontación de estilos entre el Manchester City y el Atlético de Madrid, entre Pep Guardiola y Diego Simeone, tuvo su continuidad después del partido de ida de los cuartos de final de Liga de Campeones, ganado por los ingleses por 1-0. El planteamiento del entrenador del Atlético, que llegó a jugar con dos líneas de cinco jugadores por delante de Oblak, fue comentado por Guardiola y las palabras del técnico del City encontraron respuesta en el capitán rojiblanco, Koke.

“Intuíamos que jugarían 5-3-2 y hemos salido tres o cuatro veces por los lados. Luego lo ha ajustado y ha puesto a Griezmann por la derecha y a João de extremo izquierdo y se han puesto con 5-5, dos líneas de cinco, y en la prehistoria, hoy y en 100.000 años, atacar 5-5 es muy difícil. Es que no hay espacios, aparte de que son muy competitivos y defienden muy bien, es que no hay espacios. Cuesta, es cuestión de paciencia. Son 180 minutos. En el descanso les he dicho ‘estamos bien, tranquilos’. El partido se ha roto en el inicio de la segunda parte y es lo que nos convenía, porque en esto son mejores que nosotros. Luego hemos conseguido el gol y el partido se ha roto más en muchas cosas e intuyo que será un partido parecido el que vamos a jugar en Madrid, como el de los últimos diez o quince minutos después del gol”, comentó Guardiola en Movistar Plus+.

Guardiola: "En la prehistoria, hoy y en 100.000 años atacar una formación 5-5 es muy difícil. Es que no hay espacio"#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/a1QrYHiQTr — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 5, 2022

Esta referencia de Guardiola a la prehistoria encontró una contundente respuesta en Koke. “Enamorado de tu historia desde la prehistoria. Orgulloso de ser del Atleti”, escribió en su cuenta de Instagram el capitán rojiblanco, que acompañó este texto con un escudo del club.

Respuesta de Koke a Pep Guardiola por el planteamiento de Diego Simeone en el Manchester City-Atlético de Liga de Campeones. FOTO: Instagram Koke

En la conferencia de prensa posterior al partido, Guardiola elogió la capacidad de defender del Atlético: “Son muy buenos haciendo esto. Son muy buenos. Llevan muchos años juntos. Hemos concedido muy poco. Ante el Atlético de Madrid no esperaba ganar 3-0 ó 4-0. Sé contra qué equipo nos enfrentamos. Son muy buenos haciendo muchas cosas y básicamente esta, tener la paciencia de estar mucho tiempo defendiendo y conceder muy pocas ocasiones. Lo que queríamos era no conceder muchas nosotros y lo hemos hecho”.

Preguntado por si le preocupaba el ambiente que podría encontrarse el Manchester City en el partido de vuelta en el Metropolitano, Guardiola fue claro: “No me preocupa. Absolutamente nada. Veremos cómo jugamos, a lo que ellos también deciden jugar, nos adaptaremos e intentaremos pasar la eliminatoria”.